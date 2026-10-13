DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 14. OKTOBAR: Ovan i Lav rešavaju pravna pitanja, Vagu muči nesanica, Strelac očekuje veću zaradu

SAZNAJTE šta vas u sredu, 14. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: pexels.com/Mikhail Nilov

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Ulazak Meseca u devetu kuću donosi vam uspeh preko visokog obrazovanja, polaganja ispita, upisa na studije, pravnih pitanja ili društvenog angažmana. Vanredni izdaci. Susret sa nekim ko će vas zaintrigirati na prvi pogled.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Mesec u kući novca pravi opoziciju sa Uranom, planetom neočekivanih okolnosti, donoseći vam manje dobitke preko rešavanja finansijskih pitanja, alimentacije, podele imovine, kredita. Podložnost depresivnom raspoloženju.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Uran, planeta iznenađenja, u vašem znaku, pravi opoziciju sa Mesecom koji danas ulazi u vašu kuću partnerskih odnosa što upozorava na sukobe sa voljenom osobom. Razgovor sa starim saradnicima ne donosi ishod koji priželjkujete.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u opoziciji sa Uranom u kući prepreka i ograničenja, donosi vam neplanirane troškove. Kriza u ljubavnoj vezi. Rasprave sa rođacima. Provodite više vremena u društvu prijatelja. Više šetajte.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Mesec aktivira veliki vatreni trigon koji vam donosi dobitke preko dužih putovanja, saradnje sa strancima ili rešavanja važnih pravnih pitanja. Oslonite se na intuiciju kada je reč o ljubavnom partneru. Nesanica.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Uran u kući karijere pod uticajem Meseca iz kuće privatnog života donosi vam poslovne i porodične probleme. Dobijate isplativu, ali rizičnu poslovnu ponudu. Dogovor sa starim saradnicima o poslu koji može doneti solidnu zaradu.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Mesec u kući komunikacija donosi vam iznenadni susret sa dinamičnom, mladolikom osobom na kraćem putu ili predavanju. Povedite više računa o finansijama i novim ulaganjima. Nesanica. Problemi sa venama.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Prelazak Meseca preko kuće posla pod uplivom Urana iz kuće novca donosi vam vanredne izdatke. Novac stiže preko nekretnina ili uređenja enterijera. Jedan Bik vam šalje poziv za izlazak. Provodite više vremena u prirodi.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Mesec u vašem znaku aktivira veliki vatreni trigon donoseći vam nove susrete i poznanstva. Mogućnosti za veću zaradu u okviru zajedničkog posla sa nekadašnjim saradnicima. Poslušajte savet Vodolije. Nesanica.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Mesec u kući ograničenja nepovoljno utiče na vaš emotivnim ali i poslovni život. Obratite više pažnje na to s kim delite ideje i planove, naročito ako ste decembarski Jarac. Provodite više vremena u društvu prijatelja.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Ulazak Meseca u kuću društvenog života, planova i novca, pod uticajem vašeg vladaoca Urana iz kuće ljubavi i kreativnosti, donosi vam susret s nekim preko prijatelja ili društvene mreže. Poslušajte savet Blizanaca.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Mesec u kući karijere pravi izazovan aspekt sa Uranom u kući privatnog života donoseći vam svađe, rasprave i sukobe sa nadređenima, kolegama, autoritetima, roditeljima, članovima porodice. Izbegavajte alkohol.