LENJI PAS: Ovo je rasa koja nikada ne žuri ako baš ne mora

DOK većina pasa sa oduševljenjem reaguje kada čuje „idemo u šetnju“, postoji rasa koja bi mnogo radije ostala u toplini doma. Baset je poznat po svojim kratkim nogama, dugim ušima i prepoznatljivom, pomalo tužnom pogledu, ali i po tome što nikada ne žuri ako baš ne mora.

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Njegov idealan dan mogao bi da se sastoji od udobnog mesta za odmor, nekoliko zanimljivih mirisa, dobre hrane i – što manje nepotrebnog trošenja energije.

Šetnja? Samo ako baš mora

Baset nije među najenergičnijim rasama pasa. Zbog svoje građe i temperamenta uglavnom više voli sporije šetnje i istraživanje okoline nego trčanje, skakanje i sate provedene u igri.

Kada vidi povodac, njegova reakcija često nije ni približno ista kao kod pasa koji jedva čekaju da izađu iz kuće. A kada konačno krene u šetnju, nema potrebe očekivati da će juriti kilometrima. Za baseta su njuškanje, nekoliko koraka i povremeno zastajkivanje sasvim dovoljna avantura.

Kauč je njegovo omiljeno mesto

Posebno mesto u životu ovog psa zauzima spavanje. Baset može veliki deo dana da provede odmarajući se, potpuno opušten i bez ikakve potrebe da proverava šta se dešava izvan njegove dnevne sobe.

Ako se u blizini pojavi i poslastica, situacija se menja u sekundi. Tada baset iznenada pronalazi dovoljno energije da ustane, priđe hrani i zatim se, bez mnogo razmišljanja, vrati na svoje omiljeno mesto.

Ipak, nije dobro da bude potpuno neaktivan

Iako zbog svog ponašanja često dobija nadimak „najlenji pas na svetu“, baset ipak mora da ima dovoljno kretanja.

Lagane svakodnevne šetnje i umerena aktivnost važne su za njegovo zdravlje, posebno zbog specifične građe tela. Zato vlasnici ne bi trebalo da dozvole da se njegova ljubav prema izležavanju pretvori u potpuni nedostatak fizičke aktivnosti.

Možda baset nije lenj koliko je jednostavno – stručnjak za čuvanje energije. A ako već može da bira između trčanja i udobnog kauča, jasno je šta će izabrati.

(24sedam)