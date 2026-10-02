LENJI PAS: Ovo je rasa koja nikada ne žuri ako baš ne mora
DOK većina pasa sa oduševljenjem reaguje kada čuje „idemo u šetnju“, postoji rasa koja bi mnogo radije ostala u toplini doma. Baset je poznat po svojim kratkim nogama, dugim ušima i prepoznatljivom, pomalo tužnom pogledu, ali i po tome što nikada ne žuri ako baš ne mora.
Njegov idealan dan mogao bi da se sastoji od udobnog mesta za odmor, nekoliko zanimljivih mirisa, dobre hrane i – što manje nepotrebnog trošenja energije.
Šetnja? Samo ako baš mora
Baset nije među najenergičnijim rasama pasa. Zbog svoje građe i temperamenta uglavnom više voli sporije šetnje i istraživanje okoline nego trčanje, skakanje i sate provedene u igri.
Kada vidi povodac, njegova reakcija često nije ni približno ista kao kod pasa koji jedva čekaju da izađu iz kuće. A kada konačno krene u šetnju, nema potrebe očekivati da će juriti kilometrima. Za baseta su njuškanje, nekoliko koraka i povremeno zastajkivanje sasvim dovoljna avantura.
Kauč je njegovo omiljeno mesto
Posebno mesto u životu ovog psa zauzima spavanje. Baset može veliki deo dana da provede odmarajući se, potpuno opušten i bez ikakve potrebe da proverava šta se dešava izvan njegove dnevne sobe.
Ako se u blizini pojavi i poslastica, situacija se menja u sekundi. Tada baset iznenada pronalazi dovoljno energije da ustane, priđe hrani i zatim se, bez mnogo razmišljanja, vrati na svoje omiljeno mesto.
Ipak, nije dobro da bude potpuno neaktivan
Iako zbog svog ponašanja često dobija nadimak „najlenji pas na svetu“, baset ipak mora da ima dovoljno kretanja.
Lagane svakodnevne šetnje i umerena aktivnost važne su za njegovo zdravlje, posebno zbog specifične građe tela. Zato vlasnici ne bi trebalo da dozvole da se njegova ljubav prema izležavanju pretvori u potpuni nedostatak fizičke aktivnosti.
Možda baset nije lenj koliko je jednostavno – stručnjak za čuvanje energije. A ako već može da bira između trčanja i udobnog kauča, jasno je šta će izabrati.
(24sedam)
Preporučujemo
STARIJI PAS ILI ŠTENE? Tri razloga zašto je prvi izbor - bolji izbor
26. 09. 2026. u 16:56
PAS JE POČEO DA ŠTUCA? Evo da li ima razloga za brigu
26. 09. 2026. u 16:17
VAŠ PAS ZNA KAKO SE OSEĆATE: Naučnici otkrili na koju emociju posebno reaguje
20. 09. 2026. u 14:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)