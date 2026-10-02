ČETRDESET DANA DRAME: Retrogradna Venera znači da će neko omastiti brke, a neko oplakati do novembra

SPREMITE se za četrdeset dana i noći tokom kojih će nam strasti raditi punom parom, a emotivni statusi visiti o koncu.

Foto: Sarayut Thaneerat / Panthermedia / Profimedia

Od 3. oktobra do 13. novembra, planeta ljubavi i želja usporava svoj hod i donosi nam period koji najviše podseća na strastveni i pomalo skandalozni ljubavni roman.

Retrogradna Venera dešava se otprilike na svakih 18 do 19 meseci i služi nam kao savršena prilika da proverite da li zaista rastete i da li primate dovoljno nežnosti. Biće tu svega - od velikih drama i varnica, do stalnog prelazbeka iz veza u raskide i nazad.

U nastavku pročitaje šta će vas zadesiti u narednom periodu.

Kad se strasti sudare

Već 10. oktobra, pod mladim Mesecom u Vagi, Venera u Škorpiji i Mars u Lavu ulaze u žestoku vezu koja vas tera da besomučno jurite ljubav. Igra mačke i miša postaće još napetija, pa ćete se zapitati šta zapravo tražite od obaveza. Da li igrate igrice ili želite čvrste temelje? Izbor je isključivo na vama.

Osim toga, Venera u Škorpiji opasno zateže odnose sa Plutonom u Vodoliji. Ovi moćni nebeski akteri već su se sudarili 15. septembra, a novi susret zakazan je za 20. oktobar, dok nas konačni obračun čeka 9. decembra. Ova planetarna igra naglašava otpornost, transformaciju, ljubomoru, takmičarski duh i igru moći. Veze ne moraju nužno da se završavaju, ali moraju da se menjaju i razvijaju, jer stagnacija više nije opcija.

Tačka preokreta i onda kraj

Sredina ovog ciklusa donosi nam posebnu magiju 23. oktobra, kada se Sunce i Venera spajaju u srcu Škorpije, čineći ovaj dan najjasnijim u celom ciklusu. Tada ćemo konačno prozreti kojim putem treba da krenemo i kako da redefinišemo sopstvenu ličnost.

Poznata astrologinja Arijel Gutman ističe da je ovo takozvana Venerina zvezdana tačka, deo osmogodišnjeg ciklusa koji nam se vraća na svake četiri godine. Možete li da se prisetite 2022, 2018. i 2014. godine, jer one nose ključ za razumevanje ovog trenutka? Zanimljivo je da ova retrogradna Venera donosi poslednju zvezdanu tačku u znaku Škorpije, čime se zatvara ciklus dug čak sto godina, u periodu od 1926. do 2026. godine. Prelazimo u novu eru i Vagu, koja nam stiže za četiri godine.

Povratak bivših i oprez sa novcem

Kako se ciklus nastavlja, Venera se 25. oktobra vraća u znak Vage, tačno dan nakon što Merkur krene unazad. Stare tenzije izlaze na površinu, a bivše ljubavi i stare simpatije mogle bi neočekivano da vam pokucaju na vrata, čak i ako im namere nisu najjasnije. Budite oprezni i sa novcem, pa nemojte ulaziti u rizične finansijske poduhvate pre nego što dobro razmislite.

Iako se zvanični hod unazad završava 13. novembra, senka retrogradnog perioda pratiće nas sve do 15. decembra, dajući nam vremena da saberemo utiske.

Šta vaš znak može da očekuje?

Ovan

Emocije vam sevaju na sve strane. Vuče vas želja da idete napred, ali vas koči nerazjašnjena prošlost. Jedini način da pobedite jeste da prekinete stare navike i prestanete da vučete teret tuđih grešaka u budućnost.

Bik

Vreme je da presečete konce i oslobodite se ljudi i stvari koje vas iscrpljuju. Znamo da vam teško pada odvajanje, ali kroz ovaj period postaće vam kristalno jasno koje veze od vas traže previše. Odstupanje je vaša nova snaga.

Blizanci

Telo vam pamti svaku stresnu situaciju i sada traži zasluženi odmor. Nagomilana mentalna napetost stiže na naplatu kroz umor. Usporite i posvetite se sebi, jer su vam opuštajuće rutine preko potrebne.

Rak

Nostalgija za starim ljubavima ili preterano razmišljanje o tuđim očekivanjima mogu da vam stanu na put do prave sreće. Krenite u nepoznato i proširite krug ljudi. Novi početak vratiće vam preko potreban mir.

Lav

Retrogradna Venera vam dira u same temelje. Imate dovoljno snage da prekinete porodične šablone i popravite narušene odnose, ali samo ako ste spremni da istini pogledate u oči. Fokusirajte se na unutrašnje isceljenje.

Devica

Otvorite četvore oči! Možete lako prevideti važne detalje u finansijskim i ličnim dogovorima. Pretvaranje da je sve u redu sakriće pravu istinu, zato se suočite sa problemima odmah kako biste izbegli neprijatna iznenađenja.

Vaga

Uređivanje garderobera ili životnog prostora idealan je ventil za vaša estetska čula ovih dana. Zavirite u vintage radnje i pronađite vanvremenske komade, jer se prava lepota ovog puta krije u stvarima koje imaju dušu i tradiciju.

Škorpija

Spremite se za rolerkoster emocija jer suzbijena osećanja izbijaju na površinu. Čišćenje duše ume da bude teško, ali suočavanje sa težinom prošlosti jedini je način da izađete iz neizvesnosti koja vas guši.

Strelac

Kada vam sve lađe potonu, oslonite se na proverene prijatelje. Najbliži ljudi ponudiće vam čvrsto tlo pod nogama i dati najbolji savet. Poveravajte se samo onima koji su dokazali da su uz vas.

Jarac

Nemojte verovati na reč kada su u pitanju finansije i zajednički dogovori. Pre nego što pozajmite novac ili delite usluge, dobro sagledajte situaciju. Imate puno pravo da kažete "ne" bez griže savesti.

Vodolija

Poređenje sa kolegama na poslu donosi vam samo bes i frustraciju. Svako gradi svoj put sopstvenim tempom. Usredsredite se na sopstveni zanat i pustite da vaši rezultati govore umesto vas.

Ribe

Partnerski odnosi šalju pomešane signale, zato se povucite korak nazad pre nego što presečete. Ako su vam očekivanja previsoka, kompromis će biti težak. Slušajte svoju intuiciju, držite se svog stava i sačekajte da se magla raziđe.

(Ona.rs/Vogue)