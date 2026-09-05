Panorama

EVO KADA POČINJE ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA OVE GODINE: Pada za vikend i spavaćemo sat vremena duže

V.N.

05. 09. 2026. u 08:12

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZIMSKO računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru.

ЕВО КАДА ПОЧИЊЕ ЗИМСКО РАЧУНАЊЕ ВРЕМЕНА ОВЕ ГОДИНЕ: Пада за викенд и спаваћемо сат времена дуже

Foto: EPA/Ian Longsdon

U noći između subote i nedelje, kazaljke na satu biće pomerene jedan sat unazad. U 3 časa ujutru sat će biti vraćen na 2 časa, što znači da ćemo dobiti jedan sat više za spavanje.

Prelazak na zimsko računanje vremena donosi i raniji zalazak sunca, pa će dani biti kraći u večernjim satima.

Iako se već godinama govori o ukidanju pomeranja sata, u Srbiji se i dalje primenjuje postojeći sistem promene računanja vremena dva puta godišnje, na proleće se prelazi na letnje, a na jesen na zimsko računanje vremena.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Oglasio se saopštenjem FK Partizan pred 180. večiti derbi - važna poruka za sve navijače

Oglasio se saopštenjem FK Partizan pred 180. večiti derbi - važna poruka za sve navijače