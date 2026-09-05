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BUDITE REALNI, IZBEGNITE RAZOČARANJA Astro savet za subotu, 5. septembar: Ova 4 znaka su na udaru planeta obmana i discipline

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

05. 09. 2026. u 07:00

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UTICAJ Meseca je naglašen jer prelazi preko Raka, znaka kojim upravlja i koji simbolizuje privatni život (i privatni biznis), porodicu, žene.

БУДИТЕ РЕАЛНИ, ИЗБЕГНИТЕ РАЗОЧАРАЊА Астро савет за суботу, 5. септембар: Ова 4 знака су на удару планета обмана и дисциплине

Foto: Depositphotos/daria_lukoiko, stevanovicigor

Mesec obrazuje napete aspekte sa Neptunom i Saturnom, planetama prevara i ograničenja, koji upozoravaju na suočavanje sa preprekama koje nisu na prvi pogled vidljive. Vaša očekivanja mogu biti u sukobu s realnošću, što često donosi preterane reakcije. Na kraju se možete i razočarati u nekoga ili nešto, mada će vam na početku sve izgledati privlačno. Neptun donosi nerealna očekivanja, a Saturn prepreke i disciplinu, zato što pre postavite realne granice.

Ovi aspekti donose probleme u porodičnim i partnerskim odnosima, kao i sukobe sa autoritetima, nadređenima i roditeljima, što se posebno odnosi na Rakove, Ovnove, Vage i Jarčeve. Takođe, upozoravaju na probleme zbog konzumiranja alkohola, opijata i nedozvoljenih supstanci.

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