DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 5. SEPTEMBAR: Ovan sređuje stambeni prostor, Vaga u sukobu sa partnerom i porodicom, Jarca muči nesanicaic
SAZNAJTE šta vas u subotu, 5. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Sa Mesecom u kući privatnog života usredsređeni ste na obaveze u vezi sa stambenim ili poslovnim prostorom, porodičnim biznisom. Trzavice, svađe, rasprave i sukobi sa starijim članovima porodice. Izbegavajte alkohol.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Mesec u kući biznisa pravi dobar aspekt sa Suncem u kući kreativnosti donoseći vam zaradu preko umetničkog zanimanja, samostalne delatnosti, hobija. Nije dobar trenutak za potpisivanje nove ugovore.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Napeti aspekti Meseca sa planetama u kući novca nepovoljno utiču na vašu finansijsku situaciju ali i na odnose sa članovima porodice. Razmišljate o ulaganju u neku samostalnu delatnost. Izbegavajte alkohol.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac Mesec pravi sekstil sa Suncem u kući biznisa donoseći vam uspeh u dogovorima, zaradu preko kraćeg puta ili ugovora o ispaltivom poslu. Sukobi sa nadređenima i autoritetima. Nervoza.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Mesec u kući podsvesti podstiče vašu intuiciju i potrebu za preispitivanjem događaja iz prošlosti. Napeti aspekti sa planetama u devetoj kući donose probleme na putovanju, ispitima, sa dokumentacijom u inostranstvu.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Sunce u vašem znaku pravi dobar aspekt sa Mesecom u kući novca, donoseći vam dobitke preko učešća u timskom projektu ili nekonvencionalnih vidova zarade. Problemi sa podelom imovine, alimentacijom, stipendijom ili kreditom.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Napeti aspekti između Meseca u kući karijere i planeta obmana i stagnacije donosi zastoj na poslu, sukobe sa autoritetima i rasprave sa voljenom osobom i članovima porodice. Više šetajte.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Mesec u devetoj kući u izazovnim aspektima sa planetama prevara i prepreka, donosi vam probleme na dužim putovanjima, u inostranstvu, sa rešavanjem pravnih pitanja ili na ispitima. Opasnost u saobraćaju.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
Pluton u kući komunikacija pravi napet aspekt sa Mesecom u kući novca, pa ćete morati da uložite više truda u rešavanje finansijskih pitanja, podele imovine, alimentacije, kredita. Unosite više vitamina.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Mesec u kući partnerskih odnosa obrazuje izazovne aspekte sa planeta manipulacija i ograničenja, donoseći vam nesuglasice,svađe, sukobe i rasprave sa voljenom osobom i članovima porodice. Nesanica.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Sa naglašenom kućom posla u kojoj se nalazi i Mesec, fokusirani ste na radne obaveze i zadatke. Povedite više računa o dokumentaciji i o tome šta izjavljujete i potpisujete. Bol u zglobovima.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Mesec, simbol emocija, u kući ljubavi i kreativnosti donosi vam romantičan susret sa vodenim znakom, na dužem putu, predavanju ili seminaru. Uspeh u privatnom biznisu ili umetničkom zanimanju. Pazite se finansijskih prevara.
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