DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 5. SEPTEMBAR: Ovan sređuje stambeni prostor, Vaga u sukobu sa partnerom i porodicom, Jarca muči nesanicaic

SAZNAJTE šta vas u subotu, 5. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Sarayut Thaneerat / Panthermedia / Profimedia

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Sa Mesecom u kući privatnog života usredsređeni ste na obaveze u vezi sa stambenim ili poslovnim prostorom, porodičnim biznisom. Trzavice, svađe, rasprave i sukobi sa starijim članovima porodice. Izbegavajte alkohol.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Mesec u kući biznisa pravi dobar aspekt sa Suncem u kući kreativnosti donoseći vam zaradu preko umetničkog zanimanja, samostalne delatnosti, hobija. Nije dobar trenutak za potpisivanje nove ugovore.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Napeti aspekti Meseca sa planetama u kući novca nepovoljno utiču na vašu finansijsku situaciju ali i na odnose sa članovima porodice. Razmišljate o ulaganju u neku samostalnu delatnost. Izbegavajte alkohol.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec pravi sekstil sa Suncem u kući biznisa donoseći vam uspeh u dogovorima, zaradu preko kraćeg puta ili ugovora o ispaltivom poslu. Sukobi sa nadređenima i autoritetima. Nervoza.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec u kući podsvesti podstiče vašu intuiciju i potrebu za preispitivanjem događaja iz prošlosti. Napeti aspekti sa planetama u devetoj kući donose probleme na putovanju, ispitima, sa dokumentacijom u inostranstvu.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Sunce u vašem znaku pravi dobar aspekt sa Mesecom u kući novca, donoseći vam dobitke preko učešća u timskom projektu ili nekonvencionalnih vidova zarade. Problemi sa podelom imovine, alimentacijom, stipendijom ili kreditom.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Napeti aspekti između Meseca u kući karijere i planeta obmana i stagnacije donosi zastoj na poslu, sukobe sa autoritetima i rasprave sa voljenom osobom i članovima porodice. Više šetajte.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Mesec u devetoj kući u izazovnim aspektima sa planetama prevara i prepreka, donosi vam probleme na dužim putovanjima, u inostranstvu, sa rešavanjem pravnih pitanja ili na ispitima. Opasnost u saobraćaju.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Pluton u kući komunikacija pravi napet aspekt sa Mesecom u kući novca, pa ćete morati da uložite više truda u rešavanje finansijskih pitanja, podele imovine, alimentacije, kredita. Unosite više vitamina.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Mesec u kući partnerskih odnosa obrazuje izazovne aspekte sa planeta manipulacija i ograničenja, donoseći vam nesuglasice,svađe, sukobe i rasprave sa voljenom osobom i članovima porodice. Nesanica.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Sa naglašenom kućom posla u kojoj se nalazi i Mesec, fokusirani ste na radne obaveze i zadatke. Povedite više računa o dokumentaciji i o tome šta izjavljujete i potpisujete. Bol u zglobovima.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Mesec, simbol emocija, u kući ljubavi i kreativnosti donosi vam romantičan susret sa vodenim znakom, na dužem putu, predavanju ili seminaru. Uspeh u privatnom biznisu ili umetničkom zanimanju. Pazite se finansijskih prevara.