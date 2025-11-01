ISKORISTITE MOĆ REČI Astro savet za subotu, 1. novembar: Evo koja tri znaka se mogu naći pred donošenjem važnih odluka
MADA je Merkur, znak komunikacije, logike, intelekta, dogovora, pre dva dana izašao iz oštroumne Škorpije i ušao u pravdoljubivog Strelca, on još nije pobegao od jakog Marsa na 27. stepenu Škorpije, koji će se 4. novembra pridružiti Merkuru.
Tako da trenutno imamo konjunkciju Marsa i Merkura, dok Mars, planeta akcije, strasti i sukoba, pravi opoziciju s opasnom zvezdom Algol, kojoj će se 8. novembra približiti Uran, kada se retrogradnim hodom bude vratio u Bika. Zato reči i dalje mogu da budu i opasno oružje i korisno oruđe, zavisi kako se koriste. Ovo se posebno odnosi na osobe koje su preko posla prisutne u javnosti.
S druge strane, Mars pravi trigone sa Saturnom i Neptunom, planetama istrajnosti, stabilnosti i podsvesti, što će dati posebnu težinu važnim odlukama, ali će i na neki način olakšati njihovo donošenje.
Takođe, Sunce u beskompromisnoj ali pronicljivoj Škorpiji danas obrazuje trigon s Mesecom u hipersenzibilnim Ribama, što podstiče borbenost ali i intuiciju.
Vodeni znaci (Rak, Škorpija, Ribe) rođeni u trećoj dekadi mogu se naći pred donošenjem važnih odluka.
