"MOSKVA PRIMEĆUJE NAMERNU ESKALACIJU TENZIJA" Moskva: Verujemo da SAD neće dopustiti kobnu grešku u Venecueli
MOSKVA očekuje da će se Sjedinjene Američke Države uzdržati od eskalacije situacije oko Venecuele, jer bi to moglo da ima nepredvidive posledice po zapadnu hemisferu, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.
- Verujemo da SAD neće dopustiti kobnu grešku kada je reč o Venecueli - navodi se u saopštenju, uz napomenu da Moskva primećuje namernu eskalaciju tenzija oko Venecuele i pretnju pomorskom saobraćaju.
Kako se ističe, Rusija izražava solidarnost sa narodom Venecuele i podršku političkom kursu predsednika Nikolasa Madura u cilju zaštite interesa i suvereniteta Venecuele.
Podsetimo, američki novinar Taker Karlson, pozivajući se na američkog zvaničnika, izneo je u sredu tvrdnje da bi predsednik SAD Donald Tramp mogao da objavi rat Venecueli u četvrtak ujutru.
(Sputnjik)
