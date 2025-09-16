UKLJUČITE RAZUM, SLUŠAJTE I INTUICIJU Astro savet za sredu, 25. jul: Ovi znaci su danas pod uticajem Plutona

MESEC, simbol našeg raspoloženja i emocija, danas obrazuje izazovan aspekt sa Plutonom u nezavisnoj, buntovnoj Vodoliji.

Foto: Shutterstock

Opozicija Meseca i Plutona čini našu podsvest prijemčivom na svakodnevne loše utiske, vesti, informacije. Zato se oslonite na zdrav razum, ali osluškujte i intuiciju, važno je samo pronaći ravnotežu.

Ovaj aspekt aktivira dve oprečne energije, s jedne strane je podsvest (Mesec), s druge, potreba za kontrolom (Pluton). Pošto se radi o fiksnim znacima, dramatičnom Lavu i buntovnoj Vodoliji, neće im biti lako, naročito u partnerskim odnosima (i ljubavnim i poslovnim). Ipak, Lavovi mogu da računaju na podršku prijatelja, a Vodolije na razumevanje nekoga ko će imati sluha za njihove probleme.

Ovaj aspekt pogađa i ostale fiksne znake, Bikove (porodični i odnosi sa nadređenima) i Škorpije (karijera i privatni život).