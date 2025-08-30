DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 31. AVGUST: Rak ima problema sa saradnicima, Devica s članovima porodice, Strelac ulaže u privatni biznis

SAZNAJTE šta vas u nedelju, 31. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Prva Mesečeva četvrt u devetoj kući, 31. avgusta, donosi vam uspeh preko putovanja, visokog obrazovanja, pravnih akata, osoba od ugleda. Nova ljubavna priča ili renesansa veze. Vanredni troškovi. Povedite više računa o ishrani.

BIK (21. 4 - 21. 5)

U vreme prve Mesečeve četvrti u kući finansija, 31. avgusta, mogući su neočekivani izdaci. Izbegavajte ulaganje u nov posao.Slobodne Bikove očekuje susret s nekim ko često putuje, zbog posla. Smanjite unos šećera.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Prva Mesečeva četvrt u sedmoj kući, u opoziciji s Uranom u vašem znaku, 31. avgusta, donosi probleme u odnosu s ljubavnim ili poslovnim partnerom. Pripazite na finansije i dokumentaciju. Susret s Vagom na kraćem putu ili predavanju.

RAK (22. 6 - 22. 7)

U vreme prve četvrti vašeg vladaoca Meseca u kući finansija, 31. avgusta, mogući su problemi sa saradnicima i šefovima. Stara simpatija koju dugo niste videli želi ponovo da uđe u vaš život. Provodite više vremena u prirodi.

LAV (23. 7 - 22. 8)

U vreme prve Mesečeve četvrti u kući ljubavi i kreativnosti, 31. avgusta, očekuje vas uspeh preko privatnog biznisa ili neke javne delatnosti, glume, pisanja, slikanja. Jedan Lav misli na vas i ne može da dočeka da vas čuje.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Prva Mesečeva četvrt u kući doma, 31. avgusta, donosi vam probleme sa članovima porodice, partnerom, a roditeljima s decom.Neko pokušava da uspori vaše poslovne planove ali neće imati mnogo uspeha u tome. Nesanica.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Prva Mesečeva četvrt u trećoj kući, 31. avgusta, donosi vam uspeh i novčane dobitke preko kraćih putovanja, intelektualnih delatnosti, braće i sestara, rođaka, komšija. Jedan Strelac misli na vas, Vodolija zove da se vidite.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Prva Mesečeva četvrt u vašoj drugoj astrološkoj kući, 31. avgusta, donosi vam novac preko putovanja, inostranstva, visokog obrazovanja, pravnih pitanja. Strastveni susret s jednim Rakom. Izbegavajte alkohol.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Prva Mesečeva četvrt, jednom godišnje nađe se u vašem znaku, a ove godine, 31. avgusta, podstiče vašu želju da uložite u neku samostalnu delatnost u okviru vašeg doma ili posao sa nekim rođakom. Jedna Vodolija misli na vas.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Prva Mesečeva četvrt u znaku Strelca, u koji pada vaša 12. kuća, 31. avgusta, donosi vam probleme na poslu, sa saradnicima, šefovima, zdravljem. Imate utisak da voljena osoba radi neke stvari kako bi vam privukla pažnju.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Prva Mesečeva četvrt u kući velikog novca, 31. avgusta, donosi uspeh preko prijatelja, interneta, velikih društvenih ili političkih organizacija. U većem društvu, možete da upoznate osobu čijem ćete šarmu teško odoleti. Pazite na ishranu.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Prva Mesečeva četvrt u kući karijere, 31. avgusta, donosi vam probleme s nadređenima i autoritetima. Romantični zanos zbog nekoga koga ste upoznali preko posla. Imate utisak da partner ne obraća dovoljno pažnje na vas.