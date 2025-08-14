DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 15. AVGUST: Bik sarađuje s rođacima, Lav sklon introspekciji, Vaga fokusirana na karijeru, Vodolija menja navike

SAZNAJTE šta vas u petak, 15. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Dan je pogodan za sređivanje stambenog ili poslovnog prostora, proširenje porodičnog biznisa, planiranje selidbe. Vaš vladalac Mars, planeta akcije iz diplomatične i taktične Vage pomaže vam u donošenju odluka.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Uspeh preko privatnog posla, intelektualnih delatnosti, saradnje s braćom, sestrama, rođacima, komšijama. Ljubavni partner je spreman da prihvati vašu odluku koja se odnosi na rešavanje zajedničkog problema.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Danas vam je na prvom mestu finansijska sigurnost kao i ulaganje u nešto što može da vam donose prihode na duže staze. Saradnja s emotivnim ili poslovnim partnerom donosi vam novčane dobitke. Romansa na kraćem putu.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Spoj Jupitera i Venere, blizu asteroida Gold, u vašem znaku pod uticajem Meseca iz Bika danas pogoduje razvoju samostalne delatnosti, renoviranju kuće, stana, ulaganja u porodični biznis. Slobodni Rakovi mogu da uđu u romansu s Bikom.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Konjunkcija Jupitera i Venere u kući podsvesti podstiče vašu intuiciju, introspekciju i emocionalnu ranjivost. Dan je idealan za razgovor s psihoterapeutom ili osobom od poverenja. Veza na daljinu ili preko interneta.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Konjunkcija Jupitera i Venere u 11. kući stavlja naglasak na društvene kontakte, medije, poslove preko interneta, prijatelje, timske projekte. Mada su vam finansije u drugom planu, novac stiže preko honorarnog posla.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Spoj vašeg vladaoca Venere i Jupitera u desetoj kući fokusira vas na karijeru, kontakte s nadređenima, roditeljima, autoritetima. Novčani dobici preko vašeg omiljenog hobija ili poslova u vezi s lepotom i negom.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Jupiter i Mesec u devetoj kući pod uticajem Meseca iz sedme kuće donose vam novac preko javnih delatnosti, pravnih akata, sudskih procesa, advokature, umetnosti, ortačkog posla. Ljubavni partner planira nešto, ali želi da vas iznenadi.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Venera u konjunkciji s vašim vladaocem Jupiterom danas vas fokusira na finansije, ali i na jačanje emocionalne stabilnosti. Mars iz kuće planova donosi promenu dogovora ili početka realizacije nekog posla. Nesanica.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Naglašena kuća partnerskih odnosa s Venerom i Jupiterom, pod uticajem Meseca iz kuće ljubavi i kreativnosti, jača vaš odnos sa voljenom osobom i donosi vam umetničku inspiraciju. Dan je pogodan za završavanje pravnih akata.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Pozicija Venere i Jupitera u šestoj kući idealna je za proširenje privatnog biznisa, naročito uslužne delatnosti, trgovine hranom, ugostiteljstva. Prihvatate nove rutine u cilju poboljšanja svog zdravlja. Bol u leđima.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Vaš suvladalac Jupiter i Venera u petoj kući stavlja akcenat na ljubav, kreativne poslove, ispite, učenje, sport, odnos s decom, mogućnost začeća. Opozicija Marsa i vašeg vladaoca Neptuna, odlaže ili usporava očekivane isplate.