IZUMRLA JE JOŠ JEDNA VRSTA: Boravila je u susedstvu Srbije, o razlozima se nagađa (FOTO)

Erstmals stirbt ein #Vogel am europäischen Festland aus: Der Dünnschnabel-Brachvogel (Numenius tenuirostris). Letzte Sichtung in Deutschland: 1927. Ein noch in BY und D heimischer #Brachvogel (N. arquata) ist vom #Aussterben bedroht. Darum Artenschutz!

