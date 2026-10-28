MEĐUNARODNI LITERARNI KONKURS "SVET BEZ RATA - DECA GOVORE": Nagrade učenicama Dvanaeste beogradske gimnazije
Učenice Dvanaeste beogradske gimnazije Dejana Dretvić i Maša Beatović nagrađene su na Međunarodnom literarnom konkursu „Svet bez rata – deca govore“ koji su po jedanaesti put organizovali Udruženje srpsko – ruskog prijateljstva „Šid“, Opštinska organizacija SUBNOR Šid, „Petrovska akademija nauka i umetnosti“ iz Sankt Peterburga, Društvo nosilaca ordena „Aleksandar Nevski“ iz Sankt Peterburga i Udruženje književnika Ruske Federacije - Odeljenje iz Sankt Peterburga.
Žiri je u kategoriji literarnih radova na srpskom jeziku dece i omladine uzrasta od 15 do 19 godina, prvo mesto dodelio Dejani Dretvić za pesmu „Selo nemih“. U kategoriji literarnih radova dece i omladine uzrasta od 15 do 19 godina pisane od strane autora na ruskom jeziku a koji ruski jezik izučavaju kao strani jezik u nominaciji proza, nagrađena je učenica Maša Beatović za literarni rad „Pisьmo drugu“.
Radove za konkurs na srpskom ili ruskom jeziku pisali su i učenice Maša Trošić, Milica Vasović, Lana Tomić i Petra Jelić.
Ove učenice su članice školske sekcije "Umnic" koju vodi Mira Simeunović, profesor ruskog jezika, samostalni pedagoški savetnik
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