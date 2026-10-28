"OBOŽAVAM TO": Toni Parker se oglasio posle utakmice Asvel - Partizan
ASVEL je pobedio Partizan sa 82:75 u 8. kolu Evrolige, a sreću zbog trijumfa nije krio trener tima iz Liona, Toni Parker.
Francuski stručnjak je ponosan kako se tim vratio posle velikog minusa.
- Veoma sam ponosan na tim. Gubili smo 11 razlike na šest minuta do kraja i svideo mi se karakter koji smo pokazali. Ubedljivo naša najbolja utakmica, dopustili smo Partizanu samo 75 poena. Džej Krauder je na kraju dao neke bitne pobede, Ugo isto i Peti... Timski uspeh! - rekao je Parker posle utakmice.
Ovaj meč nije bio lep za oko.
- Volim takve utakmice! Volim ih! Bude ružno, ali na kraju pobedite, obožavam to! To pokazuje karakter i zato to želim. Posle utakmice u Kaunasu sam rekao da mi se nisu svideli naša energija i mentalitet, a večeras smo pokazali veliki karakter - zaključio je legendarni košarkaš San Antonio saprsa.
Posle ove utakmice Partizan ima učinak 4-4, a Asvel je na 3-5.
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