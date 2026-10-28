Košarka

"OBOŽAVAM TO": Toni Parker se oglasio posle utakmice Asvel - Partizan

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

28. 10. 2026. u 22:42

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ASVEL je pobedio Partizan sa 82:75 u 8. kolu Evrolige, a sreću zbog trijumfa nije krio trener tima iz Liona, Toni Parker.

ОБОЖАВАМ ТО: Тони Паркер се огласио после утакмице Асвел - Партизан

FOTO: Ozan KOSE / AFP / Profimedia

Francuski stručnjak je ponosan kako se tim vratio posle velikog minusa.

- Veoma sam ponosan na tim. Gubili smo 11 razlike na šest minuta do kraja i svideo mi se karakter koji smo pokazali. Ubedljivo naša najbolja utakmica, dopustili smo Partizanu samo 75 poena. Džej Krauder je na kraju dao neke bitne pobede, Ugo isto i Peti... Timski uspeh! - rekao je Parker posle utakmice.

Ovaj meč nije bio lep za oko.

- Volim takve utakmice! Volim ih! Bude ružno, ali na kraju pobedite, obožavam to! To pokazuje karakter i zato to želim. Posle utakmice u Kaunasu sam rekao da mi se nisu svideli naša energija i mentalitet, a večeras smo pokazali veliki karakter - zaključio je legendarni košarkaš San Antonio saprsa.

Posle ove utakmice Partizan ima učinak 4-4, a Asvel je na 3-5.

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