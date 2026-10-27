Obrazovanje

OTVOREN SAJAM OBRAZOVANJA: Predstavljanje škola, nastavnika, vrtića, vaspitača...

Ljiljana Begenišić

27. 10. 2026. u 14:57

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Sajam obrazovanja i nastavnih sredstava, koji se održava od 27. do 31. oktobra na Beogradskom sajmu, otvoren je danas.

ОТВОРЕН САЈАМ ОБРАЗОВАЊА: Предстaвљање школа, наставника, вртића, васпитача...

ministarstvo prosvete

U narednih pet dana na štandu Ministarstva prosvete posetioci Sajma će imati priliku da vide primere dobre prakse koje baštine vaspitači, nastavnici, učenici, ali i druge aktivnosti obrazovno-vaspitnih ustanova.

Sajam obrazovanja otvorila je Vesna Nedeljković, državni sekretar u Ministarstvu prosvete.

Predškolci i njihovi vaspitači iz predškolskih ustanova ustanova „Plavi Čuperak“ iz Titela, „11. april“ sa Novog Beograda, „Poletarac“ iz Svrljiga, „Dečja radost“ iz Svilajnca i „Bajka“ iz Knjaževca predstavili su na štandu Ministarstva prosvete svoje aktivnosti, načine na koje istražuju kroz igru, stiču nova iskustva, grade odnose sa vršnjacima i odraslima i razvijaju svoje potencijale i talente, ali i inovativni pristup vaspitno-obrazovnom radu u predškolskim ustanovama.

Oni su, između ostalog, prikazali projekat „ Mali majstori“, kroz koji se postiže partnerstvo između roditelja i lokalne zajednice. Takođe, kroz program „ Od igre do klika“ prikazali su inovativni pristup u radu.

Istog dana predstaljaju se osnovne škole „Mićo Matović“ iz Katića, „Nada Popović“ iz Kruševca, „Vuk Karadžić“ iz Crvenke i „Živko Tomić“ iz Donje Šatornje.

Drugog dana sajma, na štandu Ministarstva prosvete učenici koji pohađaju nastavu na jezicima nacionalnih manjina i srpskom jeziku predstaviće bogatstvo jezičke i kulturne raznolikosti kroz muzičko, književno i umetničko stvaralaštvo.


 


 

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