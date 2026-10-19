STANKOVIĆ I SINDIKATI POTPISALI SPORAZUM: Bolji uslovi rada zaposlenih u predškolskim ustanovama
PROFESOR dr Dejan Vuk Stanković, ministar prosvete u tehničkom mandatu, potpisao je sa predstavnicima sindikata Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kojim se poboljšavaju uslovi rada zaposlenih u predškolskim ustanovama.
Sporazum su potpisali predsednica Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije Bosiljka Jovanović, predsednica Sindikata obrazovanja Srbije Valentina Ilić i predsednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ Srđan Slović.
- Sporazum potpisujemo kako bi smo unapredili položaj prosvetnih radnika u predškolskom obrazovanju - rekao je ministar.
On je naveo da se u poslednje dve godine u kontinuitetu poboljšava položaj zaposlenih u prosveti, kao i da će u sklopu povećanja plata u javnom sektoru rasti plate i u prosveti.
- Prosveta je veliki i važan sistem za društvo i okosnica društvenog razvoja, jer najveći kapital naše zemlje jesu ljudi, a ljudi mogu biti nosioci progresa u meri u kojoj su obrazovani. Zato je Srbiji od presudnog značaja kvalitetno i savremeno obrazovanje, a obrazovanje počinje u predškolskim ustanovama, i ovaj sporazum je nagoveštaj boljih dana za srpsku prosvetu - zaključio je Stanković.
Ministar je podsetio da je i pokrenut proces zapošljavanja u prosveti.
- Ministarstvo prosvete, zajedno sa Vladom Srbije, pokrenulo je osmu fazu zapošljavanja u prosveti, u kojoj će posao za stalno do kraja godine dobiti oko 4.000 ljudi - rekao je on i dodao da je uz povećanje plata ovo jedna od mera da se unapredi položaj prosvetnih radnika.
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