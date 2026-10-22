NA ČASU KALIGRAFIJE UČILI ĆIRILICU: Dvanaesta gimnazija ugostila đake i nastavnike iz Švedske
Dvanaestu beogradsku gimnaziju posetili su učenici i nastavnici iz srednje škole u Nikepingu, gradu u Švedskoj. Tokom zajedničkog druženja, učenici su učestvovali u različitim radionicama i aktivnostima koje podstiču kritičko mišljenje, građanski aktivizam i aktivno učešće mladih u društvu.
Gosti iz Švedske posetili su i Dom Narodne skupštine, gde su imali priliku da se bliže upoznaju sa institucijama i demokratskim procesima. Posebno mesto tokom zajedničkog druženja zauzela je radionica kaligrafije, tokom koje su naši učenici svoje nove drugare učili ćirilici i upoznali ih sa bogatom kulturnom istorijom svog naroda.
U ovoj gimnaziji ističu da međunarodna saradnja nije samo razmena znanja i iskustava već i, kako su poručili, "prilika da kroz upoznavanje različitih kultura otkrivamo ono što nas povezuje."
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