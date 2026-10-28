Reakcija Penjaroje nakon ispuštene pobede nad Asvelom: Sve je stalo... (VIDEO)

Trener crno-belih razočaran zbog prokockane šanse u Lionu.

Foto: N.Skenderija

Imali su košarkaši Partizana večeras dobijenu utakmicu u rukama, vodili su u poslednjoj četvrtini sa "plus 11", a onda su dozvolili Asvelu da napravi neverovatan preokret u poslednjih pet minuta i pobedi sa 82:75 (22:19, 14:13, 20:27, 26:16).

Domaćin je napravio seriju 15:0, pogađali su iz svih pozicija, dok je Beograđanima potpuno zatajio napad. Ulogu tragičara ovog puta je imao Karlik Džons, koji je pružio najslabiju partiju ove sezone, a napravio je dve netipične greške za njega u samoj završnici.

Crno-beli su, bez sumnje, kiksnuli u Francuskoj, pa su posle 8. kola Evrolige na učinku 4-4. Trener Đoan Penjaroja (57) otkrio je i glavni razlog poraza.

- Prestali smo da igramo našu košarku u poslednjih pet minuta. Nije bilo dobro u napadu, to je jasno. Do tog trenutka smo kontrolisali utakmicu, delili lopte, bili bolji i napadali sa jasnom idejom kako da kaznimo njihovu odbranu. U završnici je sve to stalo, nismo mogli ništa da pogodimo i oni su na kraju zasluženo pobedili - rekao je Penjaroja.

Španski stručnjak je podvukao da je ovo dokaz kako pad koncentracije skupo košta ceo tim.

- Promašili smo neke lake šuteve i polaganja. Ovo je Evroliga, mora svih 40 minuta da se drži fokus. Mislim da nije bilo do umora. Moramo da učimo iz grešaka, da analiziramo neke situacije i da izvučemo pouku. Igrači Asvela su se borili do kraja, a kod nas je svako mogao da odigra bolje u poslednja tri-četiri minuta - poručio je Penjaroja, pa se zahvalio na podršci navijačima, kojih je bilo i u Lionu:

- Naši fanovi su fenomenalni u svakoj prilici. Šteta je što nismo uspeli da dobijemo ovu utakmicu za njih.

Naredni meč "parni valjak" će odigrati u petak, protiv Žalgirisa u Kaunasu (19.00).

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