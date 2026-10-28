IDF HITNO AKTIVIRAO PVO: Lansiran presretač ka "sumnjivoj vazdušnoj meti"
IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) saopštile su da su pre kratkog vremena lansirale raketu-presretač ka "sumnjivoj vazdušnoj meti".
IDF saopštio da je lansirao presretač na sumnjivu metu iznad područja u južnom Libanu gde deluju izraelske trupe, piše Tajms of Izrael.
Sirene se nisu oglasile ni u jednom naselju, budući da nije bilo opasnosti po izraelske civile.
Izraelske snage su tokom jučerašnjeg i današnjeg dana izvodile vazdušne i artiljerijske udare na položaje i prirodne rezervate u oblasti Barašit i Kfar Tibnit u južnom Libanu.
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