IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) saopštile su da su pre kratkog vremena lansirale raketu-presretač ka "sumnjivoj vazdušnoj meti".

Foto Tanjug/AP Photo/Hussein Malla

IDF saopštio da je lansirao presretač na sumnjivu metu iznad područja u južnom Libanu gde deluju izraelske trupe, piše Tajms of Izrael.

Sirene se nisu oglasile ni u jednom naselju, budući da nije bilo opasnosti po izraelske civile.

Izraelske snage su tokom jučerašnjeg i današnjeg dana izvodile vazdušne i artiljerijske udare na položaje i prirodne rezervate u oblasti Barašit i Kfar Tibnit u južnom Libanu.