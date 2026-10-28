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IDF HITNO AKTIVIRAO PVO: Lansiran presretač ka "sumnjivoj vazdušnoj meti"

Ј.О.С.

28. 10. 2026. u 22:29

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IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) saopštile su da su pre kratkog vremena lansirale raketu-presretač ka "sumnjivoj vazdušnoj meti".

ИДФ ХИТНО АКТИВИРАО ПВО: Лансиран пресретач ка сумњивој ваздушној мети

Foto Tanjug/AP Photo/Hussein Malla

IDF saopštio da je lansirao presretač na sumnjivu metu iznad područja u južnom Libanu gde deluju izraelske trupe, piše Tajms of Izrael. 

Sirene se nisu oglasile ni u jednom naselju, budući da nije bilo opasnosti po izraelske civile.

Izraelske snage su tokom jučerašnjeg i današnjeg dana izvodile vazdušne i artiljerijske udare na položaje i prirodne rezervate u oblasti Barašit i Kfar Tibnit u južnom Libanu.

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