Obrazovanje

RAZLIČITOST JE BOGATSTVO OBRAZOVNOG SISTEMA SRBIJE: Na Sajmu obrazovanja predstavili se učenici iz manjinskih zajednica:

Ljiljana Begenišić

28. 10. 2026. u 14:26

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Učenici koji nastavu ostvaruju na jezicima nacionalnih manjina na autentičan način predstavili su bogatstvo svoje kulture, kreativnost i različitost u obrazovnom sistemu, na štandu Ministarstva prosvete u okviru Sajma obrazovanja.

РАЗЛИЧИТОСТ ЈЕ БОГАТСТВО ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ: На Сајму образовања представили се ученици из мањинских заједница:

Ministarstvo prosvete

Aniko Jeras, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, pozdravila je učesnike i posetioce na štandu Ministarstva prosvete.

- Naše različitosti su naše zajedničko bogatstvo, a obrazovanje ima ključnu ulogu u očuvanju jezika, kulture i identiteta svih nacionalnih zajednica - istakla je Jeras.

Ona je poručila učenicima da nastave da uče, razvijaju svoje talente i neguju svoj jezik, kulturu i tradiciju, uz međusobno poštovanje i uvažavanje.

- Ovogodišnji slogan Ministarstva prosvete „Budućnost počinje znanjem“, nosi snažnu poruku i podseća nas na zajedničku odgovornost da svakom detetu pružimo kvalitetno obrazovanje i mogućnost da razvije svoje potencijale - navela je ona.

Kroz muzičke i likovne radionice, recitacije, ples i glumu, izvođenje narodnih igara i pesma, učenici su na autentičan način prikazali svoju različitosti koje krase obrazovni sistem Srbije.

Ona je zahvalila svima koji su tokom današnjeg sajamskog dana predstavili svoje škole.

Danas su se predstavili učenici i nastavnici osnovnih škola: „Kokai Imre“ iz Temerina, „Matija Gubec “ iz Tavankuta, „Petro Kuzmjak“ iz Ruskog Krstura, „Sveti Sava“ iz Žitišta i istureno odeljenje ove škole „Đorđe Košbuk“ iz Toraka i „12.decembar“ iz Sjenice. Svoj program izveli su u učenici Gimnazije iz Bosilegrada.

Na štandu Ministarstva prosvete, u popodnevnm delu programa predstaviće se i Elektrotehnička škola „Mija Stanimirović“ iz Niša, Mlekarska škola sa domom učenika „Dr Obren Pejić“ iz Pirota, kao i Prehrambeno-hemijska škola iz Niša.

Tokom sutrašnjeg dana na štandu Ministarstva prosvete svoje aktivnosti prikazaće Osnovna škola „Boško Đuričić“ iz Jagodine, "Lazar Savatić“ iz Zemuna, „Mića Stojković“ iz Umčara, kao i „Branko Radičević“ iz Gabrovca.

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