PREMINUO U SVOM DOMU: Umro poznati glumac

Novosti online

06. 10. 2025. u 17:27

BRITANSKI glumac Džon Vudvajn preminuo je u 96. godini, saopštio je njegov agent.

ПРЕМИНУО У СВОМ ДОМУ: Умро познати глумац

Foto: Shutterstock/Ilustracija

U saopštenju njegovog agenta Fila Belfilda navodi se da je Vudvajn preminuo „mirno“ u svom domu u ponedeljak ujutru.

