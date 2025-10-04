POZNAT OVOGODIŠNJI DOBITNIK ZNAČAJNE KNJIŽEVNE NAGRADE: “Beli Marković” pripao Milanu Miciću
Milan Micić ovogodišnji je dobitnik književne nagrade “Radovan Beli Marković”, za delo “Zašto je petao prestao da kukuriče i druge kolonističke priče”, u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada saznaju "Novosti". Priznanje, koje dodeljuje Biblioteka “Radovan Beli Marković”, laureatu će biti uručeno 10. oktobra, na svečanosti u porti manastira Svetog Georgija, u Ćelijama kod Lajkovca, sela u kom je jedan od najznačajnijih savremenih srpskih književnika rođen i proveo detinjstvo.
Odluku o dodeli nagrade Milanu Miciću, doktoru istorijskih nauka, generalnom sekretaru Matice Srpske, za knjigu proze koja se sastoji od 10 priča, tematski vezanih za koloniste između dva svetska rata u Banatu, žiri je doneo jednoglasno, u konkurenciji 50 dela pristiglih na konkurs. Odluku je doneo žiri – predsednik Slađana Ilić i članovi Vesna Trijić i Daren Milivojević.
Nagrada se sastoji od povelje i novčanog dela od 140.000 dinara. Dodeljuje se četvrtu godinu, 10. oktobra, simbolično, na dan kada je Radovan Beli Marković rođen. Živeo je, stvarao i počiva u Lajkovcu, poznatoj železničkoj varošici. Dobitnik je bezmalo svih najznačajnijih književnih nagrada. Preminuo je 2022. godine, na Bogojavljenje. Nekoliko meseci pred smrt, proglašen je za prvog počasnog građanina Lajkovca. Od nedavno, Biblioteka u Lajkovcu nosi njegovo ime.
Dosadašnji dobitnici nagrade “Radovan Beli Marković” su Slavica Garonja za roman “Šapati Male Vlaške”, u izdanju “Prometeja”, Emir Kusturica za knjigu “Vidiš li da ne vidim” (Srpska književna zadruga) i Aleksandar Gatalica za zbirku priča “Druga violina i druge priče” u izdanju “Akademske knjige” iz Novog Sada.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)