POZNAT OVOGODIŠNJI DOBITNIK ZNAČAJNE KNJIŽEVNE NAGRADE: “Beli Marković” pripao Milanu Miciću

Milan Micić ovogodišnji je dobitnik književne nagrade “Radovan Beli Marković”, za delo “Zašto je petao prestao da kukuriče i druge kolonističke priče”, u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada saznaju "Novosti". Priznanje, koje dodeljuje Biblioteka “Radovan Beli Marković”, laureatu će biti uručeno 10. oktobra, na svečanosti u porti manastira Svetog Georgija, u Ćelijama kod Lajkovca, sela u kom je jedan od najznačajnijih savremenih srpskih književnika rođen i proveo detinjstvo.

Odluku o dodeli nagrade Milanu Miciću, doktoru istorijskih nauka, generalnom sekretaru Matice Srpske, za knjigu proze koja se sastoji od 10 priča, tematski vezanih za koloniste između dva svetska rata u Banatu, žiri je doneo jednoglasno, u konkurenciji 50 dela pristiglih na konkurs. Odluku je doneo žiri – predsednik Slađana Ilić i članovi Vesna Trijić i Daren Milivojević.

Nagrada se sastoji od povelje i novčanog dela od 140.000 dinara. Dodeljuje se četvrtu godinu, 10. oktobra, simbolično, na dan kada je Radovan Beli Marković rođen. Živeo je, stvarao i počiva u Lajkovcu, poznatoj železničkoj varošici. Dobitnik je bezmalo svih najznačajnijih književnih nagrada. Preminuo je 2022. godine, na Bogojavljenje. Nekoliko meseci pred smrt, proglašen je za prvog počasnog građanina Lajkovca. Od nedavno, Biblioteka u Lajkovcu nosi njegovo ime.

Dosadašnji dobitnici nagrade “Radovan Beli Marković” su Slavica Garonja za roman “Šapati Male Vlaške”, u izdanju “Prometeja”, Emir Kusturica za knjigu “Vidiš li da ne vidim” (Srpska književna zadruga) i Aleksandar Gatalica za zbirku priča “Druga violina i druge priče” u izdanju “Akademske knjige” iz Novog Sada.

