SLIKANJE DOŽIVLJENO KAO ŽIVOTNA RADOST: Radovi Mirjane Medenice Rašović u Galeriji "Nikola Radošević"

BEOGRADSKA Galerija Nikola Radošević (Delijska 3) ugostila je izložbu "Sve što jesam" Mirjane Medenice Jašović, na kojoj su prikazana odabrana dela, nastala u dve etape njenog višedecenijskog stvaralaštva.

Foto Galerija Nikola Radošević

Kako ističe likovni kritičar Maja Živanović, umetnica je u ovim radovima, spontano i intuitivno, od kolorističkih i gestualnih senzacija do arabeski sa crnim osnovama, gradila svoj likovni put. Tako da na ovoj maloj retrospektivi pred beogradskom publikom. Mogu da se zapaze izraženi kontrasti iz te dve stvaralačke faze.

U prvom ciklusu, tvrdi Živanovićeva, dela su odraz njenog osećanja prirode i njene raznolikosti:

- Bogata paleta akrilnih i uljanih slika pastuoznih nanosa, uglavnom je refleksija tog sveta...pejzaža, scena iz svakodnevnog života, odnosna uživanja u svetlosti i datosti trenutka. Nasuprot njima je grupacija radova lirske i asocijativne apstrakcije naglašene crvene i žute. Pažnju posmatrača posebno pleni slika figure u pokretu, koja je metavremenska jer je doživljavamo i kao ratnicu, gejšu i samouverenu mladu damu. Za Marijanu, slikanje je radost, sve što ona jeste... i tu impresiju ona vešto transponuje (bez prethodnih skica i krokija) - najčešće impulsivnim, širokim potezima a katkad i poentilističkim pristupom, u zavisnosti od tematike. U kontradikciji koloritnog ciklusa je svet stilizovane, gotovo filigranske flore sa iskoracima u apstraktno i figuralno, i on je okosnica Marijaninih recentnih radova, koji počivaju na crnim platnima.

Svestrano kreativna Metohijskog porekla, dar za crtanje i slikanje, ova svestrana osoba spoznala je još u ranom detinjstvu. A njena potreba za stvaranjem i kreativnost, ogledaju se u gotovo svim segmentima života, prvenstveno u slikarstvu, potom i u dizajniranju enterijera, restauraciji nameštaja, izradi ručno heklanih odevnih predmeta... Živi, radi stvara u Beogradu, udata je i ima dva sina.

Ovom postavkom umetnica se prvi put predstavlja kao kompletna autorka, jer se ona, pored slikanja - uspešno ostvarila i kao dizajnerka restauriranog nameštaja i kreatorka rafiniranih pletenina, zaključuje Živanovićeva.