TRAMP STIGAO U FLORIDU: Sve spremno za izuzetno važan sastanak
Predsednik SAD Donald Tramp doputovao je u svoje imanje na Floridi, oko 100 kilometara od Majamija, gde se očekuju razgovori o rešavanju ukrajinskog konflikta, javlja njegov pres-pul.
Predsednički avion poleteo je iz Severne Karoline, gde je Tramp kasno u petak uveče govorio o ekonomiji, i sleteo na aerodrom u Palm Biču, odakle je kolona vozila prevezla američkog lidera u Mar-a-Lago, saopštio je pul Bele kuće.
Šef Ruskog fonda direktnih investicija (RFPI), specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev ranije je saopštio da je na putu ka Majamiju.
Američki mediji su ranije javili da se očekuje da Dmitrijev ovog vikenda poseti Majami radi razgovora o Ukrajini sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Stivom Vitkofom i zetom američkog lidera Džaredom Kušnerom.
Državni sekretar Marko Rubio ranije je izjavio da bi u subotu mogao da doputuje na Floridu radi učešća u razgovorima o ukrajinskom regulisanju.
(Sputnjik)
