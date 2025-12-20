SAČEKUŠA U ZEMUNU: Izrešetan automobil jednog od vođa navijača FK Zemun
U BEOGRADSKOM naselju Zemun, u petak oko 23 časa, došlo je do pucnjave u kojoj je meta bio Jevto Jevtić, jedan od vođa navijača FK Zemun (Taurunum Boys), prenose mediji.
Prema nezvaničnim informacijama, napad se dogodio dok je Jevtić bio u pokretu. On se nalazio u svom automobilu kada su, za sada nepoznati napadači, otvorili vatru i vozilo bukvalno zasuli mecima.
Napadači u bekstvu, policija na nogama
Odmah nakon ispaljenih hitaca, počinioci su pobegli sa lica mesta. Policijske patrole su ubrzo blokirale ovaj deo Zemuna, ali su napadači i dalje u bekstvu i za njima se intenzivno traga.
Policija trenutno prikuplja dokaze sa terena, a proveravaju se i snimci sa okolnih nadzornih kamera kako bi se utvrdio pravac bežanja napadača i identifikovalo vozilo koje su koristili.
Detalji o Jevtićevom zdravstvenom stanju i stepenu oštećenja automobila za sada nisu zvanično potvrđeni.
Istraga je u toku, a motiv ovog napada biće utvrđen daljim operativnim radom.
(Telegraf)
