Hapšenja i istraga

SAČEKUŠA U ZEMUNU: Izrešetan automobil jednog od vođa navijača FK Zemun

V.N.

20. 12. 2025. u 16:24

U BEOGRADSKOM naselju Zemun, u petak oko 23 časa, došlo je do pucnjave u kojoj je meta bio Jevto Jevtić, jedan od vođa navijača FK Zemun (Taurunum Boys), prenose mediji.

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

Prema nezvaničnim informacijama, napad se dogodio dok je Jevtić bio u pokretu. On se nalazio u svom automobilu kada su, za sada nepoznati napadači, otvorili vatru i vozilo bukvalno zasuli mecima.

Napadači u bekstvu, policija na nogama

Odmah nakon ispaljenih hitaca, počinioci su pobegli sa lica mesta. Policijske patrole su ubrzo blokirale ovaj deo Zemuna, ali su napadači i dalje u bekstvu i za njima se intenzivno traga.

Policija trenutno prikuplja dokaze sa terena, a proveravaju se i snimci sa okolnih nadzornih kamera kako bi se utvrdio pravac bežanja napadača i identifikovalo vozilo koje su koristili.

Detalji o Jevtićevom zdravstvenom stanju i stepenu oštećenja automobila za sada nisu zvanično potvrđeni.

Istraga je u toku, a motiv ovog napada biće utvrđen daljim operativnim radom.

(Telegraf)

