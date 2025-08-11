Kultura

VELIKI PISAC SE UDAVIO U MORU: Prijatelj objavio tužnu vest

Novosti online

11. 08. 2025. u 15:29

PISAC Jevgenij Čižov se udavio u Baltičkom moru.

Foto: Printksrin/Telekanal Kulьtura

Njegov prijatelj, pisac Dmitrij Danilov, objavio je tu vest na Telegramu .

- Ovaj gubitak je rupa u mojoj duši koja nikada neće zaceliti - napisao je Danilov.

