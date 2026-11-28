DRAMA u Karađorđevoj ulici u Beogradu odvila se sinoć, kada je muškarac B.R. (33) zadobio teške telesne povrede u tuči.

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Prema nezvaničnim informacijama, B.R. je zadržan na lečenju, nakon što je primio više udaraca u glavu i telo.

Navodno, B.R. je pokušao da pomogne devojci na ulici, koju je uznemiravala grupa mladića, a utom je sam postao žrtva.

Istragu vodi Prvo OJT u Beogradu.

(Telegraf)