KRVAVI OBRAČUN U CENTRU BEOGRADA: Muškarac (33) priskočio u pomoć devojci koju su uznemiravali mladići, pa usledio horor
DRAMA u Karađorđevoj ulici u Beogradu odvila se sinoć, kada je muškarac B.R. (33) zadobio teške telesne povrede u tuči.
Prema nezvaničnim informacijama, B.R. je zadržan na lečenju, nakon što je primio više udaraca u glavu i telo.
Navodno, B.R. je pokušao da pomogne devojci na ulici, koju je uznemiravala grupa mladića, a utom je sam postao žrtva.
Istragu vodi Prvo OJT u Beogradu.
(Telegraf)
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