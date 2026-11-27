POSLE godinu i po dana, dva pokušaja i niz nelogičnosti, Osnovno javno tužilaštvo u Vranju odbacilo je krivičnu prijavu protiv direktora tamošnjeg komunalnog preduzeća “ Komrad” Zorana Dimitrijevića zbog napada na novinarku “Novosti” Jelenu Stojković nalazeći da se za krivično delo nasilničko ponašanje ne goni po službenoj dužnosti.

Foto: J.S.

OJT u Vranju pokrenulo je jula 2025.predistražni postupak protiv direktora JKP „ Komrad“ zbog napada na novinarku Stojković tokom izveštavanja o požaru na deponiji kada joj je, najpre, uz opasku da je snimanje zabranjeno, uvrnuo ruku i oteo mobilni telefon. Posle više meseci rada, tužilac je odbacio prijavu, a žalbu advokata novinarke, Više tužilaštvo Vranju je uvažilo, i naložilo ponovno odlučivanje. Odluka OJT ostala je nepromenjena.

- Ovde postoje svi elementi nasilničkog ponašanja, postoji uznemirenje građana, ali je i pored toga osnovni tužilac ponovo odbacio krivičnu prijavu policije obrazlažući da se za ovo delo ne goni po službenoj dužnosti. Takođe, nedopustivo dug vremenski period je bio potreban uprkos obavezujućem uputstvu da su postupci kada su oštećeni novinari hitni, Zato ćemo ponovo da podonesemo prigovor, kaže advokat Igor Zlatković.

Osnovno javno tužilaštvo u Vranju trenutno vodi postupak i protiv dva lica osumnjičena da su tokom izbornog dana 25. oktobra, u selu Pavlovac fizičkim napadom sprečavali novinarku Jelenu Stojković, da radi svoj posao.

DVA SLUČAJA ISTI TUŽILAC Zanimljivo je da u oba slučaja na štetu novinarke postupke vodi Boban Nakić, tužilac OJT u Vranju sa radnim mestom u Odeljenju tužilaštva u Bujanovcu.

.„Napad je učinjen verbalnim uvredama, psovkama i pokušajem nasilnog oduzimanja telefona, kojim su novinari vršili snimanje, a potom i bacanjem kamenja u pravcu oštećenih-saopštilo je OJT. Oni se sumnjiče za nasilničko ponašanje. Jednom je određen pritvor u trajanju do 30 dana, dok se drugi nalazi na slobodi.

A kada je o hitnosti reč, ovde je istom tužiocu trebalo deset dana da uopšte uzme izjavu od novinarke, ali je, uprkos sporosti u prvom slučaju, u ovome u nečemu bio brži od postupka.

- Tužilac je naložio medicinsko veštačenje, i nije sačekao da se dokumentacija kompletira, te je ispalo da je Jelena zadobila laku povredu, što ne odgovara činjenicama. Nije uzet u razmatranje izveštaj ortopeda koji je ustanovio prelom prsta odnosno tešku telesnu povredu, napominje advokat Zlatković koji će zbog ovoga uložiti novi prigovor.