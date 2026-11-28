OSAMNAESTOGODIŠNjI mladić teško je povređen sat vremena nakon ponoći kada je uboden nožem u donji deo leđa u naselju Zemun polje, prenose mediji.

Foto: A. Ilić

Incident se dogodio u Ulici Žike Mesarovića, oko jedan sat posle ponoći, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima.

Prema prvim informacijama, mladić je zadobio ubodnu ranu nožem u predelu donjeg dela leđa, a lekari su mu konstatovali teške telesne povrede.

Ekipa Hitne pomoći brzo je reagovala i povređenog tinejdžera hitno prevezla u Kliničko-bolnički centar „Bežanijska kosa“, gde mu je ukazana dalja medicinska pomoć.

Policija je obavila uviđaj na mestu napada i intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja, kao i na identifikaciji i pronalasku napadača.

(Telegraf)