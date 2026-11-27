U VIŠEM sudu u Beogradu danas je za 14. decembar zakazano izricanje presude trojici optuženih za razbojništvo 1997. godine, u javnosti poznato kao "prva otmica zemunskog klana", kada je otet Novak Stevanić, koji je nakon toga izvršio samoubistvo.

Foto: N. Skenderija

Više javno tužilaštvo u Beogradu je u završnim rečima sudu predložilo da okrivljene osudi po zakonu.

Za teži oblik razbojništva, za koje se terete optuženi u ovom slučaju zaprećena je kazna zatvora od tri do 15 godina.

Postupajući tužilac je u završnoj reči naglasio da je tužilaštvo tokom postupka dokazalo da su okrivljeni izvršili krivično delo razbojništvo koje im se stavlja na teret.

Podsećajući da je od izvršenja krivičnog dela prošlo 29 godina i da je zakon promenjen nekoliko puta, a da je nekoliko, kako je naveo, učesnika "inkriminisanog događaja" preminulo, tužilac je istakao da je tužilaštvo prikupilo dokaze koji se logički mogu povezati međusobno sa ostalim dokazima i događajimaa koji su usledili.

Sa druge strane odbrana je predložila oslobađajuće presude.

Na prethodnom suđenju optužnica je precizirana tako što je i otac Novaka Stevanića stekao status oštećenog u postupku, a precizina je vrednost ukradenog zlata.

U ovom slučaju sudi se Goranu Ristiću i dvojici bivših policajaca Milanu Radukiću i Saši Đajiću, dok je Nikola Bajić osuđeni pripadnik "zemunskog klana" prošle godine sklopio sporazum o priznanju krivice sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu.

On je osuđen na kaznu zatvora od četiri godine, dok služi kaznu od 35 godina na koju je osuđen zbog krivičnih dela koja je počinio kao član "zemunskog klana".

Svi su optuženi za krivično delo razbojništvo.

Bajić je priznao da je u grupi učinio krivično delo razbojništvo 22. avgusta 1997. godine na štetu sada pokojnog Novaka Stevanića, tako što je zajedno sa okrivljenima Goranom Ristićem, Sašom Đajićem i Milanom Radukićem, kao i pokojnima Dušanom Spasojevićem, Milanom Lukovićem i Vukom Vukojevićem, i sa još nekoliko NN lica, pretnjama i upotrebom sile prema oštećenom Stevandiću iz stana njegovih roditelja oduzeo veću količinu novca i dragocenosti.

Stevanić je ubrzo nakon tog događaja izvršio samoubistvo.

(Tanjug)