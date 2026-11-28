KANDIDAT opozicione prokinseske tajvanske stranke Kuomintang (KMT) osvojla je većinu na loklanim izborima u Tajpeju, a aktuelni gradonačelnik Tajpeja Čijang Van-an ponovo je izabran na tu funkciju, dok je vladajuća Demokratska napredna stranka (DPP) osvojila tri grada i pobedila u najmanje devet gradova i okruga na lokalnim izborima održanim danas u kineskom regionu Tajavan.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Na izborima za oko 11.000 funkcija u sva 22 tajvanska grada i okruga, birači su odlučivali o lokalnim predstavnicima, pri čemu su kampanje bile usmerene prvenstveno na pitanja poput saobraćaja, brige o deci i zaštite životne sredine.

Vladajuća DPP osvojila je, navodi Blumberg, tri od šest najvećih gradova, uključujući Taidžung, drugi najnaseljeniji grad na ostrvu, koji je preuzela od opozicije, kao i Tainan i Kašiung.

KMT je zadržao kontrolu nad Tajpejem, kao i nad Novim Tajpejem i Taojuanom.

Iako je izgubila trku za gradonačelnika Tajpeja, DPP je ostvarila značajan napredak u drugim delovima ostrva.

Prema preliminarnim rezultatima, ta stranka osvojila je najmanje devet gradova i okruga, u poređenju sa pet na prethodnim lokalnim izborima održanim pre četiri godine.

DPP je, prema dosad prebrojanim glasovima, osvojila oko 48 odsto glasova na nivou celog ostrva, naspram 47 odsto koliko je pripalo KMT-u, što je prvi put od 2014. godine da je vladajuća stranka preuzela vođstvo u ukupnom broju glasova na lokalnim izborima.

KMT je na prethodnim lokalnim izborima 2022. godine osvojio 14 od ukupno 22 grada i okruga, dok je DPP pobedio u pet.

(Tanjug)

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