Prokineska stranka Kuomintang pobedila na lokalnim izborima u Tajpeju
KANDIDAT opozicione prokinseske tajvanske stranke Kuomintang (KMT) osvojla je većinu na loklanim izborima u Tajpeju, a aktuelni gradonačelnik Tajpeja Čijang Van-an ponovo je izabran na tu funkciju, dok je vladajuća Demokratska napredna stranka (DPP) osvojila tri grada i pobedila u najmanje devet gradova i okruga na lokalnim izborima održanim danas u kineskom regionu Tajavan.
Na izborima za oko 11.000 funkcija u sva 22 tajvanska grada i okruga, birači su odlučivali o lokalnim predstavnicima, pri čemu su kampanje bile usmerene prvenstveno na pitanja poput saobraćaja, brige o deci i zaštite životne sredine.
Vladajuća DPP osvojila je, navodi Blumberg, tri od šest najvećih gradova, uključujući Taidžung, drugi najnaseljeniji grad na ostrvu, koji je preuzela od opozicije, kao i Tainan i Kašiung.
KMT je zadržao kontrolu nad Tajpejem, kao i nad Novim Tajpejem i Taojuanom.
Iako je izgubila trku za gradonačelnika Tajpeja, DPP je ostvarila značajan napredak u drugim delovima ostrva.
Prema preliminarnim rezultatima, ta stranka osvojila je najmanje devet gradova i okruga, u poređenju sa pet na prethodnim lokalnim izborima održanim pre četiri godine.
DPP je, prema dosad prebrojanim glasovima, osvojila oko 48 odsto glasova na nivou celog ostrva, naspram 47 odsto koliko je pripalo KMT-u, što je prvi put od 2014. godine da je vladajuća stranka preuzela vođstvo u ukupnom broju glasova na lokalnim izborima.
KMT je na prethodnim lokalnim izborima 2022. godine osvojio 14 od ukupno 22 grada i okruga, dok je DPP pobedio u pet.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Preporučujemo
Kina testirala 6G tehnologiju: Cilj programa je i da se ubrzaju otkrića i inovacije
25. 11. 2026. u 17:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
KURTI NAPAO SRBIJU U TIRANI, MAVRIĆ SA OSMEHOM U NjEGOVOM DRUŠTVU: "Put ka preokretu otvoren sa novom vladom iz studentskog pokreta"
LAŽNI kosovski premijer Aljbin Kurti iskoristio je priliku da ponovo napadne Srbiju na samitu lidera posvećenom Planu rasta Evropske unije za Zapadni Balkan u Tirani. Samitu je prisustvovao i potpredsednik Narodne skupštine Adem Mavrić.
28. 11. 2026. u 13:07
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)