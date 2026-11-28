TEŠKA NESREĆA NA ZVEZDARI: Poginuo vozač taksija, automobilom se zakucao u ogradu Novog groblja
VOZAČ taksi vozila preminuo je noćas nakon što je udario u zid na raskrsnici ulica Pante Srećkovića i Severni bulevar na Zvezdari, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.
Taksista (60) je udario u ogradu Novog groblja, a lekari su oko pola sata posle ponoći izašli na teren i konstatovali smrt.
Na Bežanijskoj kosi osamnaestogodišnjak je uboden nožem u gluteus, a dežurna lekarska ekipa prevezla ga je u bolnicu.
Hitna pomoć je tokom noći intervenisala ukupno 154 puta, a od toga je 25 intervencija bilo na javnim mestima.
Dogodile su se tri saobraćajne nezgode u kojima su učesnici bili lakše povređeni, a česti su bili pozivi zbog pijanstava.
Pomoć su često tražili pacijenti koji imaju astmu.
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