VOZAČ taksi vozila preminuo je noćas nakon što je udario u zid na raskrsnici ulica Pante Srećkovića i Severni bulevar na Zvezdari, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Taksista (60) je udario u ogradu Novog groblja, a lekari su oko pola sata posle ponoći izašli na teren i konstatovali smrt.

Na Bežanijskoj kosi osamnaestogodišnjak je uboden nožem u gluteus, a dežurna lekarska ekipa prevezla ga je u bolnicu.

Hitna pomoć je tokom noći intervenisala ukupno 154 puta, a od toga je 25 intervencija bilo na javnim mestima.

Dogodile su se tri saobraćajne nezgode u kojima su učesnici bili lakše povređeni, a česti su bili pozivi zbog pijanstava.

Pomoć su često tražili pacijenti koji imaju astmu.

BONUS VIDEO: Akcija novosadske policije: Zaplenjeno više od 3,8 kilograma marihuane