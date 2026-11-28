RASTKO, samo se pojavi na pripremama i na terenu i sa onih tvojih sedam ili osam golova smo mirni! Ovako su nekada selektori rukometne reprezentacije Srbije, čak i povređenog Rastka Stojkovića zvali na okupljanje selekcije koja je nekada bila na stazi neizvesnosti, nekada na stazi slave. Ali uvek omiljena među navijačima, kojima je bar u poslednjih pola veka, rukomet bio omiljeni sport.

Foto Krsta Milošević

Danas, 46-godišnji legendarni rukometaš, koji je od 1997. do 2022. godine, tokom prebogate profesionalne karijere, igrao za 15 domaćih i inostranih klubova, uči pravim vrednostima neke buduće generacije. U rukometnom klubu Licej koji je baza srednjoškolskog koledža u Beogradu, skoro svaki dan radi sa mladim rukometašima kojima su pobeda ili poraz na terenu sastavni deo radnog dana, ali im mnogo je važnija životna lekcija koju, osim u đačkim klupama, dobijaju uživo od dokazanog sportiste, koji je velikim slovima ispisivao istoriju srpskog rukometa.

- Jedna od prvih stvari koje sam rekao svojim mlađim saigračima i kolegama je da rukomet nije samo trening ili utakmica. Rukomet bi mogao ili trebalo da svima nama bude put na kojem možemo da naučimo dosta stvari. Njima, da na kraju svog školovanja budu na pravoj stazi, a meni da se prisetim nekih dana u kojima sam uživao dok sam oblačio dres i obuvao patike. Sa istom strašću to radim i danas i pokušavam da sve to prenesem i na svoje mlađe kolege koje stvarno doživljavam kao saigrače u svakom smislu te reči - kaže Stojković.

Rastko Stojković je očigledno imao sreću da osnuje Rukometni koledž u koji se dolazi sa osmehom.

- Naš Rukometni koledž Licej je počeo sa radom pre tri godine i ja sam jedan od njegovih osnivača. Klub se takmiči u Prvoj ligi Beograda, i trećem rangu takmičenja u Srbiji. Vidim da momci uživaju na svakom treningu i utakmici i to je ono što nas u Liceju sve ispunjava srećom - dodaje Stojković.

I škola i sport... Ovo je možda (ne)skriveni moto koledža koji okuplja srednjoškolce iz Beograda i ostalih gradova naše zemlje.

- Učenici se akademski usavršavaju u Srednjoj školi Licej. Moderno su organizovani, neki od njih imaju obezbeđen smeštaj, redovnu nastavu, obroke, a onda i osam rukometnih treninga nedeljno. Srećni smo, jer je očigledno da ne zapostavljaju ni školu ni sport i to je dokaz da uživaju - dodaje Stojković.

Dok vodimo razgovor sa nekadašnjim kapitenom rukometne reprezentacije Srbije, u periodu od 2016. do 2018. godine i osvajačem srebrne medalje na Prvenstvu Evrope čiji je domaćin bio Beograd 2012, Stojković nam otkriva jednu plemenitu ideju.

- Neki od naših učenika i rukometaša u Koledžu Licej će možda jednog dana da postanu profesionalni sportisti. Sada su u godinama kada primaju osnove akademskog i sportskog znanja. Trudimo se da im toliko otkrijemo sve staze kojima će kroz život da koračaju, da mogu da pogledaju šta ih možda čeka čak i na kraju profesionalne sportske karijere. Tek taj period je posebno izazovan, možda i komplikovan za nekadašnjeg sportistu. Govorim to iz bogatog iskustva. Ako jednostavno uporedim, uslovno rečeno, svoje i njihovo vreme, mogu da kažem da su oni sada u mnogo lakšoj, povoljnijoj poziciji - kaže Stojković.

I odmah daje konkretan primer...

- Ja sam ranije morao da jurim satelitski signal i DSF kanal da bih video vrhunsku rukometnu utakmicu. Danas mladi sportisti nemaju takav "izazov", a da ne govorimo o ishrani ili kvalitetnoj medicinskoj nezi. Ali, ono što ih učimo u školi i na terenu je da disciplinu ne mogu da dobiju na papiru ili ekranu. Još jedna izutetno važna stvar, ovde nam je podrška roditelja veoma važna. Oni nam pomažu da učenike izvučemo iz zone njihovog komfora i motivišemo ih da u učionici, a pre svega na rukometnom terenu krenu preko granica svojih mogućnosti kojih možda i nisu svesni u prvi mah - kaže Stojković, koji je danas i predsednik Rukometnog saveza Beograda u potpuno volonterskom mandatu.

I dalje 60 minuta na parketu RUKOMETNI klub Licej je danas član Prve lige Beograda i ima takmičarski motiv koji i Rastka Stojkovića u 46. godini ispunjava svaki put kada sudija da znak za početak utakmice. - Potpuno ravnopravno se odnosim prema svakom treningu ili utakmici sa mnogo mlađim kolegama. Presrećan sam kada na terenu provedem neretko svih 60 minuta. Pokušavamo da na raznim nivoima dokažemo da je vrlo realan i izvodljiv deo sportske strategije da država može da finansira i, uslovno rečeno, manje sportske klubove koji imaju baš ovakav pristup. Dakle, da budu školske akademije kojima je sport sastavni deo višeg obrazovanja - kaže Stojković.