HAPŠENJE U PETROVCU NA MLAVI: Osumnjičeni u kući krio kokain i marihuanu
POLICIJA u Petrovcu na Mlavi uhapsila je M.B. (26) iz ovog mesta, zbog osnovane sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
U pretresu porodične kuće osumnjičenog, policija je pronašla kesu sa oko 554 grama marihuane, tri paketića sa oko 2,10 grama kokaina i ručno pravljenu cigaretu sa manjom količinom marihuane. On se, takođe, sumnjiči da je u prethodnom periodu trojici mladića i jednoj devojci sa teritorije Petrovca na Mlavi prodao manju količinu marihuane i kokaina.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, za M.B. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
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