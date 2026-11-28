KOMŠIJA starice Radoslavke Brzaković (81), koja je udavljena u svom stanu na Novom Beogradu u noći između 23. i 24. aprila 2023. godine, Nebojša Maletić ispričao je juče u Višem sudu u Beogradu na suđenju okrivljenom za njeno teško ubistvo iz koristoljublja Ivanu Karadžiću, da mu se ona nije žalila na porodicu Karadžić.

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Odgovarajući na pitanja u sudnici naveo je da je nikada nije pitao kome će da ostavi stan, ali kada su mu predočili šta je u istrazi izjavio u Višem tužilaštvu, potvrdio je da su o tome ipak razgovarali.

- Posećivao sam Radu, sedeli smo i pitao sam je da li je sačinila ugovor sa Karadžićima, a ona mi je odgovorila da nije. Onda sam je pitao da li će njima da ostavi stan, a ona je rekla da ima rođake u Švedskoj od sestre i brata u Kruševcu ili Brusu, ne sećam se tačno. Mnogi su bili zainteresovani za njenu imovinu, jer je osim tog u kojem je živela, imala je još jedan stan, koji je nasledila od prijatelja i hteli su da brinu o njoj, ali kada se čulo da Karadžići već brinu o njoj, onda je to interesovanje opalo - kazao je Maletić.

On je rekao da su Karadžići i Rada bili kao jedna porodica, da su živeli vrata do vrata i da se on sa njima družio, posećivao i da su išli jedni drugima na slave. Kazao je da je poslednjih godinu dana zdravlje Radoslavke Brzaković bilo loše, da je imala problema sa pritiskom, bila mršava, suva, fizički propala i da je Ivan Karadžić vodio lekaru.

Komšija je ispričao i da mu je dva meseca, pre nego što usmrćena, rada ispričala da je izgubila svežanj ključeva.

- Malo posle sam je pitao da li je našla ključeve i rekla mi je da je Ivan to regulisao i verovatno zamenio cilindar. Koliko znam on je imao ključeve od Radinog stana, a i ona od njihovog - kazao je Maletić.

Ispričao je i da mu je komšinica Nena te večeri oko 18 časova telefonom javila da je Rada umrla.

- Rekla mi je to i spustila slušalicu, jer joj je policija došla na vrata. Pola sata kasnije došli su i kod mene. Iste večeri oko 21 sat zvao me je i Ivan i kroz plač rekao da je Rada umrla, da je bila policija i da ne zna kada će biti sahrana. Tada je kod mene u stanu bila policija i otišli smo u stanicu u "29." na poligraf i posle su me vratili kući - kazao je komšija Maletić.

Na kraju je rekao da ne može da se seti od koga je čuo da je Ivan Karadžić okrivljen da li od policije ili od Nene.

U sudu je svedočila i komšinica Bosiljka Orlović, koja je kazala da je odlazila kod rade na kafu, da bi je ona zvala da svrati kada bi je videla da se vraća iz prodavnice.

- Bila je u jako finim odnosima sa Karadžićima, brinuli su o njoj, a ona o njihovoj deci. Jedan dan sam joj pozvonila na vrata i pitala da li želi nešto iz prodavnice, a ona je rekla da ne treba. Bila je kod lekara, mislim da joj je pukla vena, imala je neki problem sa venama, nosila je zavoj na nozi. Ona mi je otvorila vrata, bila je pokretna, izgledala je normalno. Malo smo popričale, ništa značajno i ja sam otišla. Sledeći ili neki dan posle sam čula da je umrla - kazala je Bosiljka Orlović.

Radoslavku Brzaković je tog jutra mrtvu pronašla ćerka Ivana Karadžića, kada joj je donela doručak. Starica je bila na podu, delom ispod stola, sa vratom na prečagi stola. Lekari i policija, koje je nekoliko sati kasnije Ivan Karadžić pozvao, videli su joj crvenilo na vratu, pa su posumnjali da je smrt nasilna, što je i potvrđeno na obdukciji. On je uhapšen i osumnjičen nekoliko meseci kasnije i sada se brani sa slobode.