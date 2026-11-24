BIO JE RANIJE PROBLEMATIČAN: Oglasio se direktor Prve tehničke škole u Kragujevcu nakon pucnjave
NEMANjA Joksimović, direktor Prve tehničke škole u Kragujevcu, oglasio se nakon pucnjave u toj ustanovi.
- Učenici škole su bezbedno napustili zgradu. U jutarnjim časovima se desila pucnjava, učenik četvrog razreda ranio je koleginicu koja koja je zaposlena u tehničkom osoblju škole,a koleginica nije životno ugrožena. Brzom reakcijom MUP-a učenik je uhapšen, a mi ćemo dalje pratiti situaciju i potruditi se da brzo normalizujemo nastavu u školi.
On tvrdi da je povređena jedna radnica škole, a dodaje učenik koji je pucao ranije nije bio problematičan i da se incident desio tokom prvog časa.
Podsetimo, učenik četvrtog razreda Prve tehničke škole u Kragujevcu ušao je jutros u školu sa puškom, a učenika je savladao policajac, a svi đaci su bezbedni.
(Kurir)
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