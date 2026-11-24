NA današnjem suđenju za smrt dvogodišnje Danke Ilić saslušano je više svedoka, među kojima su bili meštani i komšije iz Banjskog Polja, ali i poznanici i komšije okrivljenih Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, a posebnu pažnju privuklo je svedočenje Radeta Mikića, koji je naveo da je tog dana kod kapije imanja majke Danke Ilić, video Ivanu sa detetom, kao i jednog muškarca u njenom društvu.