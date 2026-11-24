PRVI SNIMAK SA MESTA PUCNJAVE U ŠKOLI U KRAGUJEVCU: Učenik ranio radnicu, hteo da ubije veći broj učenika (VIDEO)
U Tehničkoj školi u Kragujevcu jutros je oko 8 časova došlo do pucnjave, a sada se pojavio prvi snimak sa lica mesta.
Kako se nezvanično saznaje, učenik je ranio najmanje jednu radnicu iz Tehničke škole, a sumnja se da je pokušao da ubije veći broj učenika.
Prema nezvaničnim informacijama, učenik te škole pucao je u člana pomoćnog osoblja i ranio je u nogu, prenosi Tanjug.
Prema nezvaničnim informacijama, policija je osumnjičeno lice lišila slobode.
Hitna pomoć i policija su odmah intervenisali, a napadač je savladan.
Povređena žena je prevezena u Univerzitetsko klinički centar u Kragujuvcu.
Učenici su odmah pušteni kući, a u toku je policijski uviđaj.
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