U KRUGU Tehničke školu u Kragujevcu jutros oko 8 časova došlo je do pucnjave.

Foto: Z. Jovanović

Kako se nezvanično saznaje, muška osoba ušla je u školu i najverovatnije iz malokalibarske puške pucala je ka spemačicama koje su se ovog jutra zatekle u prostorijama škole.

Prema prvim informacijama, povređeno je nekoliko spremačica, a napadač je odmah savladan, prenose beogradski mediji.

Na svu sreću, niko od učenika nije povređen.

Na licu mesta su policija i Hitna pomoć, a prilaz školi je blokiran.