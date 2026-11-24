PUCNJAVA U ŠKOLI U KRAGUJEVCU: Muškarac pucao na spremačice, ima povređenih, napadač savladan
U KRUGU Tehničke školu u Kragujevcu jutros oko 8 časova došlo je do pucnjave.
Kako se nezvanično saznaje, muška osoba ušla je u školu i najverovatnije iz malokalibarske puške pucala je ka spemačicama koje su se ovog jutra zatekle u prostorijama škole.
Prema prvim informacijama, povređeno je nekoliko spremačica, a napadač je odmah savladan, prenose beogradski mediji.
Na svu sreću, niko od učenika nije povređen.
Na licu mesta su policija i Hitna pomoć, a prilaz školi je blokiran.
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