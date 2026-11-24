MUP O PUCNJAVI U ŠKOLI U KRAGUJEVCU: Dve osobe povređene, učenik (17) uhapšen
Policijskoj upravi u Kragujevcu jutros je oko 8 časova prijavljeno da je u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu došlo do incidenta u kojem su dve osobe zadobile povrede, od kojih je jedna povređena najverovatnije vatrenim oružjem, a druga usled pucanja stakla.
Policija je savladala i uhapsila sedamnaestogodišnjeg učenika ove škole, koji se sumnjiči da je u holu škole upotrebio malokalibarsku pušku.
Policijske snage su na terenu i intenzivno rade na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog događaja.
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