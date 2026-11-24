Policijskoj upravi u Kragujevcu jutros je oko 8 časova prijavljeno da je u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu došlo do incidenta u kojem su dve osobe zadobile povrede, od kojih je jedna povređena najverovatnije vatrenim oružjem, a druga usled pucanja stakla.

Foto: MUP Srbije

Policija je savladala i uhapsila sedamnaestogodišnjeg učenika ove škole, koji se sumnjiči da je u holu škole upotrebio malokalibarsku pušku.

Policijske snage su na terenu i intenzivno rade na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog događaja.