OD desetoro dece koja su u utorak, 17. novembra, primljena u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKCS) nakon incidenta na pokretnim stepenicama u beogradskom tržnom centru, troje je hirurški zbrinuto, saopšteno je danas iz UKCS.

Foto: Printskrin/Iks/ Regionalna TV Banat Vršac

Deca kojoj su ušivene rane na poglavini biće prebačena na dečje odeljenje Klinike za neurohirurgiju UKCS, gde će ostati nekoliko dana radi praćenja zdravstvenog stanja, navodi se u saopštenju.

Preostalih sedmoro, nakon pregleda i dijagnostike u Urgentnom centru, upućeno je u Institut za majku i dete, a nakon pregleda u Institutu kod njih nije bilo potrebe za daljim zbrinjavanjem, dodaje se u saopštenju UKCS.

U tržnom centru Galerija u Beogradu juče je došlo do incidenta na pokretnim stepenicama u kojem je povređeno desetoro dece, saopšteno je ranije iz TC Galerija.

U Urgentni centar UKCS primljeno je desetoro dece, uzrasta osam godina, saopštio je juče UKCS.

Kako je ranije rečeno u Hitnoj pomoći, nekoliko dece zadobilo je teške telesne povrede, prelome i povrede glave, dok je većina zadobila lakše telesne povrede.

(Tanjug)