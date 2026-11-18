ZBOG krivičnog dela zloupotreba službenog položaja u Višem sudu u Novom Sadu osumnjičenima Patriku Dridu i Nebojši Maksimoviću određen je pritvor do 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogli ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi mogli ponoviti krivično delo.

Foto: printskrin Jujtjub novosadskatelevizija

Rešenjem sudije za prethodni postupak Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda u Novom Sadu prema osumnjičenima zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja P. D. i N. M. određen pritvor do 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogli ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi mogli ponoviti krivično delo.

Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog suda.

Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu Patrik Drid i bivši dekan Nebojša Maksimović saslušani su juče zbog osnova sumnje da su zloupotrebili službeni položaj.

Osumnjičeni P. D. i N. M. zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo Zloupotreba službenog položaja uhapšeni su u ponedeljak.

(Blic)

BONUS VIDEO: VELIKA AKCIJA SBPOK-A: Zaplenjeno 50 kilograma marihuane, dve osobe uhapšene