BEOGRADSKA policija uhapsila je u utorak muškarca (52) zbog sumnje da je u svom stanu u beogradskoj opštini Palilula počinio brutalno nasilje nad dvadesetdevetogodišnjom devojkom, koju je danima držao zatvorenu protiv njene volje.

Foto: Printskrin Pink TV

Kako saznaje "Telegraf.rs", prema prvim, nezvaničnim informacijama iz istrage, drama iza zatvorenih vrata trajala je nekoliko dana. Osumnjičeni je devojku navodno držao zaključanu u stanu i sprečavao je da pobegne ili potraži pomoć, dok ju je za to vreme neprestano fizički zlostavljao i mučio.

Kako se sumnja, pedesetdvogodišnjak je žrtvi zadavao brojne udarce rukama i nogama, pretežno u predelu glave. U jednom trenutku, nasilje je dodatno eskaliralo kada je osumnjičeni, prema nezvaničnim navodima, uhvatio devojku i njenom glavom udarao o zid stana.

Zahvaljujući brzoj reakciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, ova agonija je prekinuta. Policija je upala u stan na Paliluli, izbavila devojku i stavila lisice na ruke osumnjičenom muškarcu.

Tužilaštvo preuzelo slučaj, sledi saslušanje

Po nalogu dežurnog javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, koje je preuzelo vođenje istrage u ovom slučaju, osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje u trajanju do 48 sati.

On će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden u tužilaštvo gde će izneti svoju odbranu. Nakon saslušanja, tužilaštvo će doneti odluku o tome da li će sudiji za prethodni postupak predložiti određivanje pritvora do 30 dana, s obzirom na težinu okolnosti pod kojima je delo izvršeno, kao i opasnost od uticaja na svedoke ili ponavljanja krivičnog dela.

U nastavku istrage očekuje se i saslušanje oštećene devojke, kao i prikupljanje medicinske dokumentacije o stepenu povreda koje je zadobila tokom višednevnog zatočeništva, što će biti ključno za konačnu pravnu kvalifikaciju ovog slučaja.

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