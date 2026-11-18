JEZIVO NASILJE NA PALILULI? Danima držao devojku (29) zaključanu u stanu i mučio je
BEOGRADSKA policija uhapsila je u utorak muškarca (52) zbog sumnje da je u svom stanu u beogradskoj opštini Palilula počinio brutalno nasilje nad dvadesetdevetogodišnjom devojkom, koju je danima držao zatvorenu protiv njene volje.
Kako saznaje "Telegraf.rs", prema prvim, nezvaničnim informacijama iz istrage, drama iza zatvorenih vrata trajala je nekoliko dana. Osumnjičeni je devojku navodno držao zaključanu u stanu i sprečavao je da pobegne ili potraži pomoć, dok ju je za to vreme neprestano fizički zlostavljao i mučio.
Kako se sumnja, pedesetdvogodišnjak je žrtvi zadavao brojne udarce rukama i nogama, pretežno u predelu glave. U jednom trenutku, nasilje je dodatno eskaliralo kada je osumnjičeni, prema nezvaničnim navodima, uhvatio devojku i njenom glavom udarao o zid stana.
Zahvaljujući brzoj reakciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, ova agonija je prekinuta. Policija je upala u stan na Paliluli, izbavila devojku i stavila lisice na ruke osumnjičenom muškarcu.
Tužilaštvo preuzelo slučaj, sledi saslušanje
Po nalogu dežurnog javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, koje je preuzelo vođenje istrage u ovom slučaju, osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje u trajanju do 48 sati.
On će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden u tužilaštvo gde će izneti svoju odbranu. Nakon saslušanja, tužilaštvo će doneti odluku o tome da li će sudiji za prethodni postupak predložiti određivanje pritvora do 30 dana, s obzirom na težinu okolnosti pod kojima je delo izvršeno, kao i opasnost od uticaja na svedoke ili ponavljanja krivičnog dela.
U nastavku istrage očekuje se i saslušanje oštećene devojke, kao i prikupljanje medicinske dokumentacije o stepenu povreda koje je zadobila tokom višednevnog zatočeništva, što će biti ključno za konačnu pravnu kvalifikaciju ovog slučaja.
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