DRŽAVLjANIN Srbije star 43 godine poginuo je jutros u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u mestu Aluga, na putu Žabljak - Tara.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Primorski Portal

Iz Uprave policije „Vijestima“ je rečeno da je do nesreće došlo oko devet sati, kada su se sudarili autobus i automobil stranih registarskih oznaka.

U nesreći je smrtno stradao muškarac koji je bio u automobilu.

(Vijesti)

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