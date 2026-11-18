SRBIN POGINUO U CRNOJ GORI: Teška saobraćajna nesreća na putu Žabljak-Tara
DRŽAVLjANIN Srbije star 43 godine poginuo je jutros u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u mestu Aluga, na putu Žabljak - Tara.
Iz Uprave policije „Vijestima“ je rečeno da je do nesreće došlo oko devet sati, kada su se sudarili autobus i automobil stranih registarskih oznaka.
U nesreći je smrtno stradao muškarac koji je bio u automobilu.
(Vijesti)
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