MEŠTANI BELE REKE U ŠOKU NAKON TERORISTIČKOG NAPADA: Ovo je kuća gde je živeo terorista Dario Nikolić (FOTO)

NOĆAS petnaest minuta posle ponoći ispred Ambasade Izraela u Beogradu došlo je do terorističkog napada, a istraga još uvek traje. Meštani sela Bela Reka kod Šapca u potpunom su šoku nakon informacija koje su iznete u javnost da je napadač maloletni Dario Nikolić (17), koji je tu živeo kod majke i očuha pre nego što je otišao kod oca u Nemačku.

Foto: V. Mitrić/Društvene mreže

Meštani ovog sela zatečeni su vestima da je mladić koji je tu odrastao izvršio ovako težak čin.

Kako navode u selu, on je ranije proteran iz Nemačke, jer je pokušao da upade u jednu jevrejsku kafanu, ali zbog toga što je maloletnik nije robijao, već je vraćen u Srbiju.

U ovoj kući, u Beloj Reci kod Šapca, Dario Nikolić je živeo sa majkom i očuhom nakon što je proteran, sve dok po završetku osnovne škole nije otišao kod oca u Nemačku.

Foto: V. Milić

Podsetimo, napadač Dario Nikolić, koji je odranije bio poznat bezbednosnim službama zbog povezanosti sa ideologijom Islamske države, noćas je sa dva noža nasrnuo na pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao Ambasadu Izraela u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića.

Prema rečima potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivice Dačića, napadač je uz povike „Alahu akbar“ nasrnuo na policajca, koji je u samoodbrani upotrebio vatreno oružje i likvidirao ga.

Žandarm je tom prilikom zadobio lakšu povredu, odnosno posekotinu na licu.

Zbog ovog terorističkog akta, ministar Dačić je doneo odluku o podizanju nivoa bezbednosne pretnje od terorizma na najviši mogući — crveni stepen, a širom Srbije pojačano je prisustvo policijskih snaga na svim ključnim i frekventnim lokacijama.

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