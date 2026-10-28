MEŠTANI BELE REKE U ŠOKU NAKON TERORISTIČKOG NAPADA: Ovo je kuća gde je živeo terorista Dario Nikolić (FOTO)
NOĆAS petnaest minuta posle ponoći ispred Ambasade Izraela u Beogradu došlo je do terorističkog napada, a istraga još uvek traje. Meštani sela Bela Reka kod Šapca u potpunom su šoku nakon informacija koje su iznete u javnost da je napadač maloletni Dario Nikolić (17), koji je tu živeo kod majke i očuha pre nego što je otišao kod oca u Nemačku.
Meštani ovog sela zatečeni su vestima da je mladić koji je tu odrastao izvršio ovako težak čin.
Kako navode u selu, on je ranije proteran iz Nemačke, jer je pokušao da upade u jednu jevrejsku kafanu, ali zbog toga što je maloletnik nije robijao, već je vraćen u Srbiju.
U ovoj kući, u Beloj Reci kod Šapca, Dario Nikolić je živeo sa majkom i očuhom nakon što je proteran, sve dok po završetku osnovne škole nije otišao kod oca u Nemačku.
Podsetimo, napadač Dario Nikolić, koji je odranije bio poznat bezbednosnim službama zbog povezanosti sa ideologijom Islamske države, noćas je sa dva noža nasrnuo na pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao Ambasadu Izraela u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića.
Prema rečima potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivice Dačića, napadač je uz povike „Alahu akbar“ nasrnuo na policajca, koji je u samoodbrani upotrebio vatreno oružje i likvidirao ga.
Žandarm je tom prilikom zadobio lakšu povredu, odnosno posekotinu na licu.
Zbog ovog terorističkog akta, ministar Dačić je doneo odluku o podizanju nivoa bezbednosne pretnje od terorizma na najviši mogući — crveni stepen, a širom Srbije pojačano je prisustvo policijskih snaga na svim ključnim i frekventnim lokacijama.
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