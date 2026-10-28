DEČAK (8) SE BORI ZA ŽIVOT U ŠOK SOBI Strašna nesreća kod Niša: Otac vozio sa 3,66 promila alkohola

OSMOGODIŠNjI dečak iz Niša koji je teško povređen juče u udesu koji je, kako se sumnja, izazvao njegov otac vozeći pijan sa 3,66 promila alkohola u krvi, zadobio je teške povrede glave.

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Dečak je hitno operisan u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu i smešten je u šok sobu.

- Dete je primljeno sa frakturom lobanje i operisano je na Klinici za neurohirurgiju. Nakon operativnog zbrinjavanja, prebačeno je u jedinicu intenzivne nege na Klinici za dečju hirurgiju gde se nalazi i sada - rečeno je "Blicu" u UKC Niš.

Saobraćajna nesreća desila se na putu Niš-Doljevac, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su I. P. (40) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

- On se sumnjiči da je juče na putu Niš-Doljevac upravljajući "folksvagenom" u kojem se vozio osmogodišnji dečak koji nije bio vezan sigurnosnim pojasom, udario, takođe, u "folksvagen" kojim je upravljala tridesetosmogodišnja žena. I. P. je, kako je utvrđeno, vozio sa 3,66 promila alkohola u organizmu, dok je na automobilu istekla registraciona nalepnica - saopštila je niška policija.

Osmogodišnji dečak je sa teškim telesnim povredama zadržan na lečenju u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš, dok je tridesetosmogodišnjakinja zadobila lake telesne povrede.

Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.

(Blic)