DRAMA U NIŠU: Odjeknula jaka eksplozija, bomba bačena u dvorište kuće

SNAŽNA eksplozija odjeknula je noćas oko 3.30 u Rudničkoj ulici u Nišu, kada je za sada nepoznata osoba bacila eksplozivnu napravu u dvorište porodične kuće.

Foto: Profimedija/Alamy/KSCHiLI

Prema rečima stanovnika tog kraja, čula se jaka eksplozija koja je probudila sve u naselju, ali srećom niko nije povređen.

Prilikom detonacije oštećena je kuća u čije dvorište je eksplozivna naprava bačena i tri automobila parkirana na trotoaru.

(Alo!)

BONUS VIDEO: Akcija novosadske policije: Zaplenjeno više od 3,8 kilograma marihuane