Zločin

DRAMA U NIŠU: Odjeknula jaka eksplozija, bomba bačena u dvorište kuće

В.Н.

12. 10. 2026. u 10:36

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SNAŽNA eksplozija odjeknula je noćas oko 3.30 u Rudničkoj ulici u Nišu, kada je za sada nepoznata osoba bacila eksplozivnu napravu u dvorište porodične kuće.

ДРАМА У НИШУ: Одјекнула јака експлозија, бомба бачена у двориште куће

Foto: Profimedija/Alamy/KSCHiLI

Prema rečima stanovnika tog kraja, čula se jaka eksplozija koja je probudila sve u naselju, ali srećom niko nije povređen.

Prilikom detonacije oštećena je kuća u čije dvorište je eksplozivna naprava bačena i tri automobila parkirana na trotoaru.

(Alo!)

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