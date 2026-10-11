Nesreće

TRAGEDIJA U SOPOTU: Ženu napao roj stršljenova, nije joj bilo spasa

В.Н.

11. 10. 2026. u 13:08

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

JEZIVA nesreća dogodila se u petak uveče u Sopotu u naselju Stojnik, kada su baku M. A. (77) napali stršljenovi dok se nalazila u dvorištu.

ТРАГЕДИЈА У СОПОТУ: Жену напао рој стршљенова, није јој било спаса

Foto: Unsplash/Wally Holden/ Printskrin Jutjub EmergencyReporterSRB

Prema prvim nezvaničnim informacijama, nesreća se dogodila kada je roj stršljenova napao nesrećnu ženu u dvorištu, prilikom čega su je izubadali u predelu glave.

M. A. je nakon toga pala na zemlju bez znakova života.

O svemu je obaveštena hitna služba doma zdravlja u Sopotu, koja je brzo stigla i pokušala reanimaciju, ali nesrećnoj ženi nije bilo spasa i lekari su samo mogli da konstatuju smrt.

Kako tvrdi Telegraf.rs, telo nesrećne žene prevezeno je u Institut za sudsku medicinu na obdukciju kako bi se utvrdio uzrok smrti.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.

BONUS VIDEO: Akcija novosadske policije: Zaplenjeno više od 3,8 kilograma marihuane

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Identifikovani maloletnici osumnjičeni sa izazivanje požara na Novom Beogradu
Hapšenja i istraga

0 0

Identifikovani maloletnici osumnjičeni sa izazivanje požara na Novom Beogradu

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija, u saradnji sa pripadnicima UKP u sedištu Ministarstva, Upravom za tehniku i Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, Odeljenjem za maloletnike, identifikovali su dva maloletna lica, koja se sumnjiče da su 5. oktobra oko 3.00 časova, izazvali požar u jednom ugostiteljskom objektu u Novom Beogradu, saopštio je danas MUP.

10. 10. 2026. u 18:56

Politika
Tenis
Fudbal
SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - Ona sa mnom nikad ne bi igrala

SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - "Ona sa mnom nikad ne bi igrala"