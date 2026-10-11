TRAGEDIJA U SOPOTU: Ženu napao roj stršljenova, nije joj bilo spasa
JEZIVA nesreća dogodila se u petak uveče u Sopotu u naselju Stojnik, kada su baku M. A. (77) napali stršljenovi dok se nalazila u dvorištu.
Prema prvim nezvaničnim informacijama, nesreća se dogodila kada je roj stršljenova napao nesrećnu ženu u dvorištu, prilikom čega su je izubadali u predelu glave.
M. A. je nakon toga pala na zemlju bez znakova života.
O svemu je obaveštena hitna služba doma zdravlja u Sopotu, koja je brzo stigla i pokušala reanimaciju, ali nesrećnoj ženi nije bilo spasa i lekari su samo mogli da konstatuju smrt.
Kako tvrdi Telegraf.rs, telo nesrećne žene prevezeno je u Institut za sudsku medicinu na obdukciju kako bi se utvrdio uzrok smrti.
Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.
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