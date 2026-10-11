Zločin

IZBODEN MLADIĆ, LEKARI MU SE BORE ZA ŽIVOT: Drama u Zemunu, policija na nogama

В.Н.

11. 10. 2026. u 09:42

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PRAVA drama odigrala se sinoć u Zemunu kada je, posle žestoke rasprave tokom vožnje, nožem u grudi izboden Nemanja P. (34).

ИЗБОДЕН МЛАДИЋ, ЛЕКАРИ МУ СЕ БОРЕ ЗА ЖИВОТ: Драма у Земуну, полиција на ногама

Foto: Novosti

Sve se odigralo oko 22 sata sati na ulazu u Geteovu ulicu, u naselju Vojni put, kada je izbio haos između dvojice vozača u saobraćaju, saznaje "Telegraf.rs". 

Sa izbodenim mladićem u društvu je bio njegov prijatelj, koji je policajcima ispričao da je sve počelo banalnom svađom tokom vožnje. Nakon kraće rasprave, podivljali napadač je izvadio nož i Nemanju direktno ubo u grudi.

Povređeni mladić je sa teškim ranama hitno prebačen u KBC "Bežanijska kosa", gde su mu lekari odmah ukazali pomoć i sanirali ubodnu ranu.

Policijske patrole su odmah odjurile na lice mesta i zatekle razbijenu "škodu" beogradskih tablica, dok je vozač pobegao.

Raspisana je potraga za njim, a o ranajvanju je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

(Telegraf.rs)

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