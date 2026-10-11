Nesreće

TEŠKA NESREĆA KOD ZRENJANINA: Saobraćaj obustavljen u oba smera, vatrogasci izvlače povređene iz smrskanog automobila (FOTO)

В.Н.

11. 10. 2026. u 14:16

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TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se danas na putu Novi Sad-Zrenjanin, a u sudaru su učestvovala dva automobila.

ТЕШКА НЕСРЕЋА КОД ЗРЕЊАНИНА: Саобраћај обустављен у оба смера, ватрогасци извлаче повређене из смрсканог аутомобила (ФОТО)

Foto: Printskrin/Jutjub/ MUP Republike Srbije

Kako se vidi na fotografiji sa lica mesta koju je objavila Instagram stranica 192, jedan automobil je smrskan, a delovi su rasuti po putu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

Prema svedočenju jednog očevica, na licu mesta nalaze se vatrogasci koji trenutno seku automobil kako bi izvukli povređene osobe, a tu su i dvoje vozila Hitne pomoći.

Saobraćaj je i dalje obustavljen u oba smera.

(Kurir)

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