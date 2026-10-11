TEŠKA NESREĆA KOD ZRENJANINA: Saobraćaj obustavljen u oba smera, vatrogasci izvlače povređene iz smrskanog automobila (FOTO)
TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se danas na putu Novi Sad-Zrenjanin, a u sudaru su učestvovala dva automobila.
Kako se vidi na fotografiji sa lica mesta koju je objavila Instagram stranica 192, jedan automobil je smrskan, a delovi su rasuti po putu.
Prema svedočenju jednog očevica, na licu mesta nalaze se vatrogasci koji trenutno seku automobil kako bi izvukli povređene osobe, a tu su i dvoje vozila Hitne pomoći.
Saobraćaj je i dalje obustavljen u oba smera.
(Kurir)
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